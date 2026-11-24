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V taboru 17-kratnih prvakov lige NBA si ne zatiskajo oči pred resnico, da jih v naslednjih dneh čakajo najzahtevnejše preizkušnje v dosedanjem delu sezone 2026/27. Po zmagi nad do zdaj skromnim Utahom (109:94), za katero je slovenski zvezdnik Luka Dončić v 33. minutah igre prispeval 28 točk, osem podaj in štiri skoke, prihajajo gostovanja v San Antoniu, Memphisu in Houstonu. Ostroge so v noči na torek tudi brez svoje prve violine Victorja Wembanyamaja prišli do prepričljive zmage v gosteh nad Sacramentom (123:107), kar dovolj zgovorno priča o kakovosti moštva iz Teksasa.

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"Po zelo dobrem prvem polčasu si ne bi smeli dovoliti velikega padca v igri v tretji četrtini. Ko smo vnovič strnili svoje vrste, predvsem v obrambi, smo pokazali, da smo boljša ekipa. Veseli dejstvo, da smo tokrat prejeli manj kot 100 točk," je po tekmi v Crypto.com Areni in obenem 15. zmagi Lakersov v sezoni dejal razpoloženi Jake LaRavia (15 točk in 10 skokov). Branilec jezernikov je poskrbel, da se težave Dončića z osebnimi napakami - 27-letni Ljubljančan si jih je namreč že v prvem polčasu nabral štiri - na koncu niso spremenile v neželen poraz, kar pred zahtevnimi gostovanji gotovo ne bi prineslo nič dobrega.

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"Zdaj imamo tri dni časa, da naredimo dober načrt za tekmo proti San Antoniu. Zavedamo se, da nas čaka izjemno težka naloga, a v dozdajšnjem delu sezone smo že dokazali, da smo prava ekipa. Dobro je imeti kakšno zmago več na svojem računu, saj nas v prihodnjih dneh čakajo peklensko zahtevna gostovanja," je dodal LaRavia.