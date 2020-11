Čakanje se nadaljuje: Dončića tudi tokrat ne bo na zbor reprezentance

Slovenska reprezentanca se bo v "mehurčku" ljubljanskega hotela Austria Trend zbrala v nedeljskih poznih popoldanskih urah, prvi trening v dvorani Stožice pa bo opravila v ponedeljek dopoldan. Pred zborom je celotno reprezentančno delegacijo v petek čakalo še drugo testiranje na okužbo z novim koronavirusom, je sporočila Košarkarska zveza Slovenije (KZS), ki je tudi potrdila, da Luka Dončićna zboru ne bo prisoten.

"Velika želja se Luki Dončiću ne bo uresničila in na nov nastop v slovenskem dresu bo moral počakati do naslednje priložnosti. Iz Združenih držav Amerike zaradi terminskih okvirjev lige NBA namreč ni dobil zelene luči in se konec naslednjega tedna že odpravlja v Dallas,"je sporočila KZS, ki je tudi dodala, da je vse do zadnjega obstajal "kanček upanja", da bi Dončić vendarle lahko oblekel dres z državnim grbom prvič po finalni tekmi EuroBasketa 2017.

V ponedeljek začetek priprav na spopad z Ukrajinci

Tako ostaja pri vsega devetih nastopih za člansko izbrano vrsto, ki jo bo v nadaljevanje kvalifikacijskih bojev za nastop na EuroBasketu 2022 popeljal novi selektor Aleksander Sekulić. Ta bo prvi trening vodil v ponedeljek dopoldne, prva tekma pa ga z izbranci čaka v soboto proti Ukrajini.

Ljubljanski "mehurček" je eden od osmih, ki jih je ob nadaljevanju kvalifikacij pripravila Mednarodna košarkarska zveza (Fiba). Ta se z lokalnimi organizacijskimi odbori po vzoru lige NBA pripravlja na izvedbo preostalih tekem v kvalifikacijah, priprave pa so po informacijah KZS v slovenski prestolnici intenzivno potekale zadnja dva meseca.

Za sprostitev tudi PlayStation kotiček

"Hotel Austria Trend se bo spremenil v pravi košarkarski mehurček. V njem bodo bivali igralci, sodniki, predstavniki Fibe ter tudi vsi iz Košarkarske zveze Slovenije, ki sodelujejo pri organizaciji mehurčka. Vso hotelsko osebje, receptorji, kuharji, natakarji ter čistilke bodo morali namesto doma bivati v hotelu,"je sporočila KZS.

"Vsaka ekipa bo nastanjena v svojem nadstropju. V hotelu bo imela od drugih reprezentanc ločen prostor za prehranjevanje in druženje s Sony PlayStation kotičkom ter sobo za raztezanje in vadbo. Hotel bo od 22. novembra do 1. decembra ograjen, prihod vanj pa bo možen le s posebno akreditacijo. Seveda bodo izhodi iz hotela - v njem bo bivalo približno 150 do 200 ljudi - strogo prepovedani."

Enako velja tudi za dvorano Stožice, saj bodo udeleženci ob vstopu uporabljali ločene dostope in hodnike. Ekipe naj se s sodniki, predstavniki medijev in drugim osebjem med gibanjem po dvorani ne bi srečevale, čeprav pa je dvorana od hotela oddaljena le minuto vožnje, pa bodo morali spoštovati tudi vse varnostne ukrepe pri transportu (testiranje voznikov, prevoz vedno z istim avtobusom, vstop skozi zadnja vrata, točno določen sedežni red, razkuževanje sedežev in ostalih površin ...).