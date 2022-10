Campazzo: Dončić mi bo v veliko pomoč

Dončić ni skrival zadovoljstva po Campazzovem prihodu v Dallas, Argentinec pa je v uvodnih izjavah za uradno spletno stran kluba prav tako izrazil navdušenje, da bo znova združil moči s 23-letnim Slovencem. "Tudi po njegovem (Lukovem) odhodu iz Madrida sva ostala v rednih stikih. Sva zelo dobra prijatelja in vem, da mi bo Dončić v veliko pomoč v fazi prilagajanja na novo življenjsko in klubsko okolje. Vedno je lažje, ko novo zgodbo začneš z nekom, ki ga dobro poznaš od prej. Po izkušnji z Denverjem se mi je odprla nova izjemna priložnost, ki jo želim maksimalno izkoristiti. Zavedam se, da se bom moral za minute na igrišču še boriti, a me ni strah novega izziva," pravi izkušeni argentinski reprezentančni branilec, ki o svoji vlogi v moštvu še ni govoril s trenerjem Jasonom Kiddom .

"Glede na to, da sem v Dallas prispel šele predvčerajšnjim, je logično, da ni bilo veliko časa za konkretnejše pogovore na to temo. Sezona bo še zelo dolga, priložnosti pa zagotovo ne bo manjkalo. Vse bo odvisno od mene, kako se bom izkazal na treningih in tekmah. Bolj ko bom pomagal soigralcem, večja bo minutaža in obratno. Zdaj je najpomembnejša čim hitrejša prilagoditev na sistem dela in novo okolje," se pomembnosti izzivov prilagoditvenega obdobja zaveda Campazzo in dodaja:

"Kot sem že dejal na uvodu, mi bo Luka v veliko pomoč. Neverjetno je, kako napreduje iz dneva v dan. Že tako ali drugače govorimo o košarkarju najvišje kakovostne ravni, ko pa vidiš na treningu, česa vse je zmožen ta fant, ostaneš odprtih ust. V veliko veselje mi bo vnovič sodelovati z njim."