Campazzo najboljši v španski ligi v minulem desetletju

Campazzo je v finale napredoval prek Rudyja Fernandeza , Marcelinha Huertasa in Jayceeja Carrolla , poleg slovenskega zvezdnika Luka Dončića , ki je prav tako pustil velik pečat pri madridskem Realu, pa so se za naziv najboljšega potegovali tudi Nikola Mirotić , Juan Carlos Navarro , Fran Vazquez , Tornike Šengelia , Fernando San Emeterio , Ante Tomić , Bojan Dubljević , Walter Tavares , Sergio Rodriguez in Felipe Reyes .

V polfinalu je Dončića ustavil Llull

Dončić je najprej premagal Rodrigueza in Reyesa, nato pa ga je v polfinalu ustavil še en španski reprezentant in nekdanji soigralec Llull. Campazzo je v Španiji sicer preživel kar šest let: kot član Reala je bil hitro posojen k Murcii, po povratku v prestolnico pa je osvojil tri državne, dva pokalna in tri superpokalne naslove, seveda pa je tudi dvakrat osvojil Evroligo. Bil je najkoristnejši igralec pokalnega tekmovanja 2020, superpokala 2019 in 2020 in ligaškega finala 2019.

Argentinec, ki je s svojo reprezentanco igral tudi v zadnjem finalu svetovnega prvenstva, kjer je klonil ravno proti Španiji, je sredi tekoče sezone zapustil Real in sprejel ponudbo NBA-ekipe Denver Nuggets, kjer je postal soigralec še enega slovenskega reprezentanta Vlatka Čančarja. Zaenkrat se ni še niti približal svojim povprečjem iz Španije, kjer je v prvenstvu na 210 tekmah povprečno dosegal 10,1 točke in statistični indeks 12,8.