Campazzo (še) ne bo zapustil Reala

Dnevnik AS je na svoji spletni strani zapisal, da odhod Facunda Campazzane bo "travmatičen" za Real Madrid, čeprav je še pred kakšnim mesecem kazalo, da se "obeta nevihta". 29-letni argentinski organizator igre želi v ligo NBA, a se ni želel zaplesti v spor s klubom, ki naj bi mu zdaj obljubil zvestobo vse do konkretne ponudbe iz Združenih držav Amerike. Zaenkrat še ni znano, kdaj bi se to lahko zgodilo, saj je veliko nejasnosti tudi okoli začetka sezone 2020/21.

"Ko bo napočil trenutek, se bo Campazzo poslovil s plačilom odkupne klavzule v višini šestih milijonov evrov, ki jih bo nakazal v več obrokih (Mirotić je to storil v petih in skupaj je to znašalo 2,5 milijona, manj kot polovico). Plača, ki bi jo moral prejeti v mesecih, v katerih bo še igral v belem dresu, bo namenjena delu njegove odkupne klavzule, oziroma prvemu obroku," poročaAS.

V primeru, da se sezona v ligi NBA ne bo začela pravočasno, bo Campazzo vso sezono odigral pri Realu, še dodaja AS. Že je odigral eno pripravljalno tekmo, zadnjo z Betisom pa je izpustil. Proti Baskonii bi lahko trener Pablo Laso spet računal na košarkarja, ki ga močno povezujejo tudi z Dallas Mavericksi, kjer že izjemno uspešno igra njegov nekdanji soigralec Luka Dončić.