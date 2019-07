Čančar blestel na uvodu poletne NBA lige

Čančar je tekmo začel v začetni peterki ob Brandonu Goodwinu, Terenceu Davisu, Jarredu Vanderbiltu in Thomasu Welshu, ki so bili že v uvodni četrtini precej boljši nasprotnik od tekmeca. Slovensko reprezentančno krilo se je ob koncu ustavilo pri 12 točkah, petih skokih in dveh podajah, kar so tamkajšnji novinarji označili za eno od boljših posamičnih predstav na srečanju. To je nedvomno velika spodbuda za nadaljnje tekme, na katerih bo 22-letni Koprčan skušal pridobiti zaupanje strokovnega vodstva Denverja za morebitno povabilo v prvo moštvo Nuggetsov in pogodbo v najmočnejši košarkarski ligi na svetu.