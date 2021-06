Čančar brez igralnih minut ob tesni zmagi Denverja nad Portlandom

Pred tem jih je 11 v končnici zabeležil igralec Golden Stata Klay Thompson v Oklahoma Cityju 10. maja 2016. Za domače je Srb Nikola Jokić zbral 38 točk, 11 skokov in devet podaj.

Denver Nuggets so zmagali kljub 55 točkam, ki jih je dosegel Damian Lillard za klubski rekord Portlanda v končnicah, od tega je zadel 12 trojk, kar je rekord lige v zaključnih bojih za prvaka.

Košarkarji Brooklyn Nets so premagali Boston Celtics s 123:109 in slavili v zmagah s 4:1, igralci Phoenix Suns pa so visoko odpravili branilce naslova Los Angeles Lakers, bilo je 115:85 za vodstvo Phoenixa s 3:2 v zmagah.