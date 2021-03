Čančar dosegel tri točke ob porazu Denverja

Na preostalih tekmah se Milwaukee Bucks (29-14) nezadržno bližajo vrhu vzhodne konference. Tokrat so za osmo zaporedno zmago tesno s 121:119 premagali Boston Celtics (21-23), čeprav so še tri minute do konca vodili za 13 točk. Kelti so se hitro približali, v zadnji minuti in pol pa imeli kar nekaj priložnosti, da izsilijo podaljšek ali s trojko celo zmagajo, a so bili vsi poskusi, vključno z zadnjim Daniela Theisa za tri, nenatančni.

Najbolj zanimiv obračun na papirju bi moral to noč potekati med Utah Jazz (32-11) in Brooklyn Nets (30-15). A ob odsotnosti zvezdnikov Brooklyna, Jamesa Hardena, Kyrieja Irvingain Kevina Duranta (poškodovan že dlje časa) Utah ni imel težkega dela z mrežicami. Zmagali so s 118:88. Presenetljiv poraz proti Orlando Magic (15-29) so vknjižili tudi Phoenix Suns (29-14). Za zmago s 112:111 je šest sekund pred koncem zadel Evan Fournier, Devin Booker pa je nato zgrešil zahtevno polaganje za zmago.

V noči s četrtka na petek bo od moštev s slovenskimi košarkarji igral Miami Heat (22-22). Tekmeci bodo Portland Trail Blazers (25-18).

Izidi:

Indiana Pacers - Detroit Pistons 116:111

Toronto Raptors- Denver Nuggets 135:111

(Vlatko Čančar: 3 točke, ena podaja v 6:44 minute za Denver)

Milwaukee Bucks - Boston Celtics 121:119

Orlando Magic - Phoenix Suns 112:111

Chicago Bulls - Cleveland Cavaliers 94:103

Houston Rockets - Charlotte Hornets 97:122

Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks 108:128

(Luka Dončić: 15 točk, 4 skoki, 4 podaje v 27:03 minute za Dallas)

Oklahoma City Thunder - Memphis Grizzlies 107:116

San Antonio Spurs -LA Clippers 101:134

Utah Jazz - Brooklyn Nets 118:88

Sacramento Kings - Atlanta Hawks 110:108