Čančar, Murić in Vidmar ambasadorji U20 EuroBasketa 2026 v Ljubljani

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Vse tri ambasadorje povezuje eden največjih uspehov slovenskega športa. Leta 2017 so bili člani reprezentance, ki je v Carigradu osvojila naslov evropskega prvaka in Sloveniji priborila prvo zlato medaljo na članskih evropskih prvenstvih. Danes bodo svoje izkušnje, znanje in navdih delili z novo generacijo košarkarjev, ki bo prihodnje leto nastopila na evropskem prvenstvu do 20 let.

Vlatko Čančar FOTO: Profimedia

Vlatko Čančar je eden najuspešnejših slovenskih košarkarjev svoje generacije. Poleg naslova evropskega prvaka iz leta 2017 se lahko pohvali tudi z naslovom prvaka lige NBA, ki ga je leta 2023 osvojil z moštvom Denver Nuggets. Pred prebojem v člansko reprezentanco je dvakrat nastopil na evropskih prvenstvih do 20 let in dobro pozna pomen tekmovanj, na katerih mladi igralci dobijo prvo priložnost za dokazovanje na najvišji mednarodni ravni.

Posebno mesto v zgodovini slovenske reprezentance pripada Edu Muriću. Z dolgoletnim igranjem v državnem dresu je postal rekorder po številu nastopov za slovensko moško člansko reprezentanco. Tudi njegova reprezentančna pot se je oblikovala skozi mlajše selekcije, saj je Slovenijo na evropskih prvenstvih do 20 let zastopal kar trikrat. Njegova predanost, energija in pripadnost reprezentančnemu dresu predstavljajo zgled mladim generacijam slovenskih košarkarjev.

Vlatko Čančar, Edo Murić in Gašper Vidmar FOTO: KZS

Gašper Vidmar, med navijači poznan tudi kot vedno borbeni "Gapi", nekdanji kapetan slovenske reprezentance je dolga leta poosebljal nepopustljivost, ekipni duh in neizmerno predanost državnemu dresu. Na evropskih prvenstvih do 20 let je nastopil dvakrat, med drugim tudi leta 2007, ko sta prvenstvo gostili Nova Gorica in Gorica. Prav zato ima poseben vpogled v pomen organizacije tovrstnih tekmovanj na domačih tleh ter vpliv, ki ga imajo na razvoj mladih igralcev.

"Mislim, da je organizacija EuroBasketa U20 v Ljubljani odlična novica za slovensko košarko in vse njene navijače. Ljubljana je košarkarsko mesto in Slovenija je država športa, zato verjamem, da lahko pričakujemo odlično vzdušje in veliko podporo s tribun," je za spletno stran KZS povedal Gašper Vidmar. "Takšen dogodek je zelo pomemben tudi za razvoj mladih košarkarjev. Evropsko prvenstvo v Sloveniji lahko dodatno spodbudi zanimanje za košarko med mladimi ter prispeva k še večji prepoznavnosti tega športa po vsej državi."

Priprave slovenske košarkarske reprezentance do 20 let FOTO: Aljoša Kravanja

"Da bo U20 EuroBasket 2026 v Ljubljani, je zagotovo velika čast in tudi nagrada za te fante, saj so v preteklosti pokazali, da sodijo med najboljše v Evropi. Zato jih z veseljem pričakujem in komaj čakam, da jih bom lahko spremljal v Stožicah," je dejal Edo Murić. "Za Slovenijo je pomembno, da gosti takšen dogodek. Najprej zaradi fantov, da bodo lahko občutili podporo domačega okolja in igrali pred svojimi navijači. Hkrati pa je to tudi priložnost, da Slovenci vidimo, koliko potenciala premore ta generacija mladih igralcev, ki se z velikim ponosom bori za slovenski dres."

"Gostovanje takšnega tekmovanja je za Slovenijo izjemnega pomena, saj predstavlja potrditev, da smo sposobni organizirati največje mednarodne športne dogodke na najvišji ravni. Hkrati pomeni pomembno naložbo v prihodnost slovenske košarke in razvoj mladih igralcev," je povedal Vlatko Čančar. "Navijači bodo imeli priložnost od blizu spremljati bodoče zvezde evropske in slovenske košarke ter doživeti nepozabno športno izkušnjo." "Zelo ponosni smo, da so se vlogi ambasadorjev U20 EuroBasketa 2026 odzvali Vlatko Čančar, Edo Murić in Gašper Vidmar. Gre za izjemne športnike, ki ne predstavljajo le uspehov slovenske košarke, temveč tudi vrednote, ki jih želimo prenesti na mlade generacije – predanost, trdo delo, ekipni duh in ponos ob igranju za Slovenijo," je ob imenovanju ambasadorjev za uradno spletno stran KZS povedal Emir Haskić, direktor prvenstva U20 EuroBasket 2026 v Ljubljani.

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"Njihova zgodba je še posebej navdihujoča zato, ker so vsi trije svojo reprezentančno pot gradili tudi skozi evropska prvenstva do 20 let. Danes jih poznamo kot evropske prvake iz Carigrada leta 2017, Vlatka tudi kot prvaka lige NBA, Eda kot rekorderja po številu nastopov za slovensko reprezentanco, Gašperja pa kot enega največjih borcev in kapetanov naše reprezentance. Toda njihova pot do teh dosežkov se je začela prav na tekmovanjih, kakršno bo letos gostila Ljubljana. Prepričan sem, da bodo s svojo prisotnostjo in zgledom pomembno prispevali k promociji prvenstva ter mladim košarkarjem pokazali, kam jih lahko pripeljejo talent, vztrajnost in ljubezen do igre. Ljubljana bo gostila prihodnost evropske košarke, naši ambasadorji pa so najboljši dokaz, kako pomemben korak na tej poti predstavlja prav evropsko prvenstvo do 20 let."