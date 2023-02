Čančar na parketu navdušil trenerja, po tekmi pa z duhovitim odgovorom še novinarje

22 točk, 16 podaj in 14 skokov za 17. trojni dvojček Nikole Jokića v sezoni je bila zgodba večera po obračunu, v katerem je Denver prepričljivo premagal aktualne prvake. Z izjemo začetka tekme je bil trener Michael Malone zadovoljen s tem, kar so prikazali njegovi varovovanci. Največ časa pa si je vzel za komentar igre Slovenca, ki je iz igre zadel sedem od desetih metov ter tri od štirih metov za tri točke.

"Na jutranjem ogrevanju nisem vedel, da Aaron Gordon ne bo mogel igrati. Prišel sem do Vlatka, da bi se pogovorila. Rekel sem mu, ko Jeff (Green) ni mogel igrati, si nam ogromno pomagal. Bil si v rotaciji in odlično si izkoristil svoje minute. Ko se je Jeff vrnil, si igral veliko manj. Prosil sem ga, naj ostane osredotočen in pripravljen, da vstopi v katerem koli trenutku. Rekel sem tudi, da je najpomembneje, da se zaveda, da verjamem vanj in mu zaupam. In kot da je bilo usojeno, si je Aaron zvil gleženj in Vlatko je bil v začetni postavi."

Coach Malone se je potem razgovoril o njegovi igri. "Stekel je na parket in odigral popolno košarkarsko tekmo. Je zaupanja vreden, ima odlično tehniko, zadeva mete, razigrava soigralce in je tekmovalen. Vesel sem za Vlatka, ki je najboljši primer nesebičnega igralca. Ni treba, da si zadovoljen, ker ne igraš, raje uporabi to frustracijo in jo usmeri v svojo igro. Bil je fantastičen."