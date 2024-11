Čančar na prvi točki v dresu Denverja čakal več kot leto in pol

V noči na ponedeljek je bilo na sporedu še osem tekem. Cleveland je še vedno neustavljiv, proti Charlottu je dosegel že 15. zmago v nizu. Konjeniki so pred domačimi gledalci po kolektivni predstavi slavili s 128:114, v odsotnosti prvega zvezdnika Donovana Mitchella pa sta bila najbolj učinkovita Darius Garland s 25 in Ty Jerome s 24 točkami.

Cleveland je četrta ekipa v ligi NBA, ki je na uvodu nanizala 15 zmag. Pred njo je to uspelo ekipam Golden State Warriors (2016), Houston Rockets (1994) in Washington Capitols (1949). LaMelo Ball je za sršene v Clevelandu dosegel 31 točk in 12 skokov. Ob tem kaže omeniti, da je vodstvo lige NBA Ballu zaradi žaljivih in ponižujočih izjav po tekmi proti Milwaukeeju naložilo kazen v višini 100.000 dolarjev oziroma 95.000 evrov.