Čančar navdušil ligo NBA, ki pa je njegovo zabijanje pripisala Koncharju

Na žalost pa je administrator uradnega profila lige to zabijanje pripisal napačnemu igralcu. Čeprav komentator na posnetku za ameriške standarde presenetljivo dobro kar trikrat izgovori Čančarjev priimek, je ob napisu "o moj bog" bil deljen profil košarkarja Memphis Grizzlijev Johna Koncharja in ne našega Vlatka Čančarja .

Kljub številnim komentarjem pod objavo, ki administratorja opozarjajo na napako, ta ni bila odstranjena ali popravljena v vsaj naslednjih 10 urah. Očitno bo Čančar moral še nekajkrat odločno in atraktivno zabiti, da si bo prislužil pozornost in predvsem spoštovanje zaposlenih v pisarnah najmočnejše košarkarske lige na svetu. Kljub temu je ključno dejstvo, da ga spoštujejo njegovi soigralci in predvsem trener Denverja Mike Malone, kar dokazuje dejstvo, da Slovenec na zadnjih šestih tekmah ni nikoli igral manj kot 15 minut.