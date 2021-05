Čančar po rekordu navdušil tudi po tekmi: Malce sem živčen, to je moj prvi TV-intervju

Vlatko Čančar je skupaj z nekaterimi drugimi soigralci izkoristil ponujeno priložnost in na tekmi z Volkovi v Minneapolisu dosegel 14 točk. Izpostaviti velja njegov odličen met za tri točke (3/4). Trener Denverja Mike Malone je na tekmi z Volkovi spočil nekatere nosilce igre, več priložnosti je namenil tistim, ki do sedaj niso dobivali toliko igralnih minut. Rezervisti Denverja so odlično izkoristili ponujeno priložnost, med njimi je bil tudi 24-letni Slovenec. "Igrali smo čvrsto ... Ne vem, malce sem živčen, ker sem prvič na televiziji," je iskreno priznal Čančar v intervjuju po tekmi. "Odigrali smo dobro tekmo. Vsi so opravili svoje delo, ponosen sem na fante. Mojega uspeha kariere ne bi bilo brez njih, veliko zaslug gre tudi njim," se je v nadaljevanju le uspel sprostiti 24-letni Primorec.

Spregovoril je tudi o prijatelju, srbskem centru Nikoli Jokiću, s katerim se pri Denverju dobro razumeta in veliko družita. Srb je imel za seboj nov odličen večer (31 točk in 14 skokov). "Kakor poznam Nikolo, ni takšen tip igralca, da bi rekel: 'Ne, nočem igrati'. Zaveda se, da je vodja te ekipe in noče pustiti moštva na cedilu. Vedno si želi biti del ekipe in mislim, da beseda 'ne' zanj ne obstaja," je o Jokiću, enem glavnih kandidatov za naziv MVP-ja rednega dela sezone, povedal zlati slovenski reprezentant iz Istanbula.

Tudi sicer je Čančar priznal, da so mlajšim fantom, ki so tokrat dobili več priložnosti za igro (22-letni Markus Howard je tokrat s 15 točkami prav tako vpisal strelski rekord kariere), v veliko pomoč nosilci Denverjeve igre, ki premorejo precej več izkušenj."Vedno mi je bil všeč citat, ki ga uporablja MPJ (Michael Porter, op. p.): 'Ostani pripravljen, tako da se ti ne bo treba pripraviti.' In to je ta mentaliteta, ki jo imamo, začenši z Nikolo (Jokićem op. p.), pa vse do zadnjega. Veliko so nam pomagali z nasveti in vodenjem skozi celotno tekmo. Da, očitno imamo precej širok kader," se je po tekmi smejalo Slovencu.

Čančar je sicer pridno in potrpežljivo čakal na več priložnosti za igro pri Denverju, s katerim je pogodbo podpisal avgusta 2019. V preteklosti se pri Nuggetsih, ki so vseskozi verjeli vanj in mu dali priložnost za razvoj, ni naigral, a njegov napredek je očiten in opazen, kar bo zagotovo pomagalo tudi slovenski reprezentanci v kvalifikacijskem boju za olimpijske igre. Ob Luki Dončiću bo Čančar zagotovo eden glavnih nosilcev igre na turnirju v Litvi.