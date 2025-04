Čančar ob novem porazu Denverja na parketu prebil 25 minut

Košarkarji Oklahoma City Thunder so v rednem delu severnoameriške lige NBA zabeležili 11. zaporedno zmago. Tokrat so doma ugnali Detroit Pistons s 119:103. Miami Heat pa so prekinili niz devetih zaporednih zmag prvakov Boston Celtics, potem ko so v gosteh slavili s 124:103. Slovenski košarkar Vlatko Čančar je ob porazu Denverja dosegel osem točk.

Na zahodu je Denver v drugi noči zapored ostal brez zmage. Tokrat so Nuggets brez Nikole Jokića in Jamala Murrayja priznali premoč San Antonio Spurs brez Victorja Wembanyame. Izid je bil 113:106 v korist ostrog. Slovenski košarkar Vlatko Čančar je na parketu prebil dobrih 25 minut in v tem času dosegel osem točk ter zbral še tri skoke in dve asistenci. Iz igre je zadel tri od sedmih metov, od tega dva od šestih za tri točke. Denver (47-30) je po porazu padel na četrto mesto, eno mesto pa so po njegovem porazu pridobili Los Angeles Lakers (46-29) slovenskega asa Luke Dončića. Ta bo znova na delu v noči na petek, ko se bodo jezerniki na pomembni tekmi merili z Golden State Warriorsi (44-31).

Oklahoma je z razmerjem zmag in porazov 64-12 na čelu lestvice celotne lige in blizu temu, da si zagotovi prednost domačega igrišča do konca končnice. Shai Gilgeous-Alexander je ob zmagi proti Detroitu dosegel 33 točk, kar je bila že njegova 48. tekma v sezoni s 30 točkami ali več, trenutno pa je v nizu 69 tekem z najmanj 20 točkami. Dvoboj je bil tesen do 3:30 minute pred koncem, nato pa je Oklahoma z delnim izidom 12:0 in čvrsto obrambo zapečatila usodo Detroita. Temu sicer le še ena zmaga manjka do neposredne uvrstitve v končnico, kar bi se zgodilo prvič po sezoni 2018/19. Houston Rockets (50-27) so si zagotovili mesto v končnici, potem ko so s 143:105 ugnali Utah Jazz. S tem bodo rakete, trenutno druge na zahodu, prvič po petih letih zaigrale v končnici. Kar šest igralcev Houstona je na tekmi doseglo vsaj 15 točk, največ, 22, pa Dillon Brooks in Jalen Green.

Shai Gilgeous-Alexander FOTO: AP icon-expand

Na zahodu je nastala velika gneča od tretjega do osmega mesta. Za jezerniki, Denverjem in Golden Statom so z razmerjem 44-32 razvrščeni še Memphis, Minnesota in Los Angeles Clippers. Slednji so po zaslugi 28 točk Kawhija Leonarda zanesljivo s 114:98 premagali odpisane New Orleans Pelicans. To je bila deveta zmaga na zadnjih 11 tekmah za Clippers. Poraza so v tem času doživeli le proti najboljšima ekipama zahoda (Oklahoma) in vzhoda (Cleveland Cavaliers). Dallas Mavericks (38-39) so se učvrstili na devetem mestu zahoda, za to pa ima zasluge Anthony Davis. Slednji je ob zmagi Teksašanov proti Atlanta Hawks s 120:118 dosegel 34 točk, 15 skokov, pet blokad ter zadel met za zmago dobre tri sekunde pred koncem.

Na vzhodu je Cleveland (61-15) le še korak oddaljen od prvega mesta v konferenci. Tokrat so konjeniki zanesljivo s 124:105 premagali New York Knicks. Donovan Mitchell je dosegel 27 točk za domače, pri gostih pa je 25 točk in 13 skokov zbral Karl-Anthony Towns. Na drugem mestu vzhoda bodo končali prvaki Celtics (56-20). Ti so zabeležili prvi poraz po devetih zaporednih slavjih. Tokrat je bil v Bostonu premočan Miami (35-41), ki bo igral v takoimenovanem play-in turnirju. Tyler Herro je dosegel 25 točk in devet asistenc, Bam Adebayo pa 21. Za Boston je Jaylen Brown dosegel 24 točk, manjkal je predvsem učinek Jaysona Tatuma (4/17 iz igre), ki je dosegel 16 točk. Pri oslabljenih prvakih so manjkali Jrue Holiday, Al Horford in Kristaps Porzingis. Indiana Pacers (45-31) so si na vzhodu že pred tem zagotovili končnico, tokrat pa so doma s 119:105 premagali odpisane Charlotte Hornets. Na edini preostali tekmi so Washington Wizards ugnali Sacramento Kings s 116:111.

Izidi severnoameriške košarkarske lige NBA:

Cleveland Cavaliers - New York Knicks 124:105 Indiana Pacers - Charlotte Hornets 119:105 Washington Wizards - Sacramento Kings 116:111 Boston Celtics - Miami Heat 103:124 Houston Rockets - Utah Jazz 143:105 Dallas Mavericks - Atlanta Hawks 120:118 Denver Nuggets - San Antonio Spurs 106:113 Oklahoma City Thunder - Detroit Pistons 119:103 LA Clippers - New Orleans Pelicans 114:98