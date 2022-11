Čančar ob porazu Denverja ni dobil priložnosti za igro

Košarkarji Denver Nuggets so v severnoameriški ligi NBA doživeli sedmi poraz v tej sezoni. Od zasedbe iz Kolorada so bili v domači dvorani boljši igralci Detroit Pistons, ki so z izidom 110:108 prekinili niz sedmih porazov. Slovenski reprezentant Vlatko Čančar tokrat ni dobil priložnosti za igro.

Bojan Bogdanović je za prvo zmago Detroita v gosteh v tej sezoni dosegel 22 točk, nekdanji izjemni igralec Univerze v Koloradu Alec Burks je za Pistonse dosegel 21 točk, od tega sedem v četrti četrtini. Potem ko je izpustil zadnje tri tekme in medtem ko je bil karanteni zaradi covida-19, je center Denverja Nikola Jokić dosegel 31 točk, 10 podaj in devet skokov. Jokićev igralski status je bil v urah pred začetkom tekme sila negotov, saj je glavni trener zlatih zrn Michael Malone pred tekmo dejal, da nima pojma, ali bo aktualni dvakratni najkoristnejši igralec NBA lahko igral. Detroit je z razmerjem štirih zmag in 15 porazov predzadnja ekipa lige NBA in povsem na repu razpredelnice vzhodne konference. Denver z razmerjem 10:7 zaseda sedmo mesto na zahodu. Izidi: Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets 115:106 Memphis Grizzlies - Sacramento Kings 109:113 Denver Nuggets - Detroit Pistons 108:110 (Vlatko Čanćar za Denver ni igral) Phoenix Suns - Los Angeles Lakers 115:105