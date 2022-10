Čančar odigral 16 minut, Denver pa je doživel poraz

V ligi NBA so moštva še v pripravljalnem obdobju, na sporedu so prijateljske tekme, sezona se bo začela čez dva tedna. Prvo tekmo je odigral Denver, ki pa je na domačem parketu izgubil proti ekipi Oklahoma City Thunder. Trenerji na pripravljalnih tekmah veliko eksperimentirajo, tako je bilo tudi pri trenerju Nuggetsov. Michael Malone je prvemu zvezdniku ekipe Nikoli Jokiću namenil le dobrih 15 minut igre, srbski center je vpisal le en met na koš in dosegel dve točki, obe iz prostih metov.

Vlatko Čančar je igral 16 minut in dosegel tri točke, vse iz prostih metov (3/4), dodal je še dva skoka in dve podaji. Kar se tiče meta iz igre, je ostal praznih rok (0/5), zgrešil je vse tri mete za tri točke in dva meta za dve točki. Prvi strelec Denverja je bil Zeke Nnaji, ki je dosegel 15 točk, Jamal Murray, ki je prav tako odigral le 15 minut, je prispeval 10 točk.