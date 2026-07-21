Čančar odslej v dresu španskega Burgosa

Španski prvoligaš je uradno oznanil veliko vrnitev in v dvorano Coliseum vrnil "izgubljenega sina", slovenskega krilnega košarkarja Vlatka Čančarja, ki bo tam začel svoj drugi mandat.
Slovensko reprezentančno krilo (203 cm) je pred odhodom v ligo NBA, kjer je leta 2023 z ekipo Denver Nuggets osvojil šampionski prstan, že tvoril hrbtenico moštva iz Burgosa. Po kratki epizodi pri ekipi EA7 Emporio Armani Milano v minuli sezoni, ki jo je prekinila poškodba kolena, se Koprčan še naprej posveča rehabilitaciji, da bi uspešno povedel kastiljski klub v novo (ambiciozno) sezono.
Čančar je v prestolnici Kolorada preživel šest sezon, potem ko je bil na naboru lige NBA leta 2017 izbran kot 49. po vrsti. Vsestranski krilni košarkar se je razvil v zanesljivega člana rotacije pod obročema in zbral skupno 158 nastopov, vključno s 13 tekmami v končnici. V dresu slovenske reprezentance je zaigral na olimpijskih igrah v Tokiu 2021, dveh evropskih prvenstvih – leta 2017 je v državnem dresu osvojil zlato medaljo – ter na različnih kvalifikacijskih turnirjih.
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