Čančar odslej v dresu španskega Burgosa

Španski prvoligaš je uradno oznanil veliko vrnitev in v dvorano Coliseum vrnil "izgubljenega sina", slovenskega krilnega košarkarja Vlatka Čančarja, ki bo tam začel svoj drugi mandat.

Slovensko reprezentančno krilo (203 cm) je pred odhodom v ligo NBA, kjer je leta 2023 z ekipo Denver Nuggets osvojil šampionski prstan, že tvoril hrbtenico moštva iz Burgosa. Po kratki epizodi pri ekipi EA7 Emporio Armani Milano v minuli sezoni, ki jo je prekinila poškodba kolena, se Koprčan še naprej posveča rehabilitaciji, da bi uspešno povedel kastiljski klub v novo (ambiciozno) sezono.