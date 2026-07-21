Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Čančar odslej v dresu španskega Burgosa

Ljubljana, 21. 07. 2026 12.57 pred 20 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
A.V.
Vlatko Čančar

Dolgoletni slovenski reprezentant Vlatko Čančar je po sezoni "premora" zaradi znanih težav s poškodbo kolena našel novega delodajalca. Devetindvajsetletni krilni košarkar je namreč okrepil vrste španskega prvoligaša Burgosa.

Španski prvoligaš je uradno oznanil veliko vrnitev in v dvorano Coliseum vrnil "izgubljenega sina", slovenskega krilnega košarkarja Vlatka Čančarja, ki bo tam začel svoj drugi mandat.

Slovensko reprezentančno krilo (203 cm) je pred odhodom v ligo NBA, kjer je leta 2023 z ekipo Denver Nuggets osvojil šampionski prstan, že tvoril hrbtenico moštva iz Burgosa. Po kratki epizodi pri ekipi EA7 Emporio Armani Milano v minuli sezoni, ki jo je prekinila poškodba kolena, se Koprčan še naprej posveča rehabilitaciji, da bi uspešno povedel kastiljski klub v novo (ambiciozno) sezono.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čančar je v prestolnici Kolorada preživel šest sezon, potem ko je bil na naboru lige NBA leta 2017 izbran kot 49. po vrsti. Vsestranski krilni košarkar se je razvil v zanesljivega člana rotacije pod obročema in zbral skupno 158 nastopov, vključno s 13 tekmami v končnici. V dresu slovenske reprezentance je zaigral na olimpijskih igrah v Tokiu 2021, dveh evropskih prvenstvih – leta 2017 je v državnem dresu osvojil zlato medaljo – ter na različnih kvalifikacijskih turnirjih.

košarka vlatko čančar burgos evropski pokal liga endesa
24ur.com Špan okrepil Krko
24ur.com Krka z okrepitvijo pod obročem
24ur.com Reprezentant Mirtič iz Heliosa h Krki
24ur.com Pogačarju bo v letu 2024 družbo delal nov trener, s kateri načrtuje velike uspehe
24ur.com Slovenski košarkarski dragulj še naprej navdušuje oglednike
24ur.com Stipanović se vrača v zmajevo košarkarsko gnezdo
24ur.com Košarkarski debitant pri 23 letih: 'Čast, ponos in odgovornost'
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rcarlos
21. 07. 2026 15.05
Vso srečo, upam da se mu odpre
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Znate izbrati pravo meso?
Znate izbrati pravo meso?
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897