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Košarka

Čančar po dveh letih znova v reprezentanci

Ljubljana, 10. 06. 2026 15.21 pred 33 minutami 3 min branja 1

Avtor:
A.V. STA
Vlatko Čančar

Košarkarska zveza Slovenije (KZS) je na spletni strani razkrila seznam povabljenih za prihajajoče tekme v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Na seznamu selektorja Aleksandra Sekulića je od izkušenejših košarkarjev tudi Vlatko Čančar, ki je imel v zadnjih sezonah ogromno težav s poškodbami, za reprezentanco pa je nazadnje igral leta 2024.

Pred slovensko moško košarkarsko reprezentanco je konec prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2027. Vodilna zasedba skupine H bo 3. julija gostovala v Estoniji, tri dni kasneje pa bo v Stožicah gostila Švedsko.

Pomlajena slovenska izbrana vrsta je dobro opravila z dosedanjim delom kvalifikacij. Po štirih odigranih tekmah je s tremi zmagami in porazom vodilna reprezentanca skupine. Izbranci Aleksandra Sekulića so dvakrat ugnali Češko, na gostovanju premagali Švedsko ter v Kopru po podaljšku tesno izgubili z Estonijo. Češka in Estonija sta doslej zbrali dve zmagi in dva poraza, Švedska ima zmago in tri poraze.

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Po šestih odigranih tekmah bodo iz skupinskega dela napredovale prve tri reprezentance iz vsake od osmih skupin. Prve tri ekipe iz skupine H bodo naslednjih šest tekem igrale proti trem najboljšim iz skupine G, v kateri so Francija, Finska, Madžarska in Belgija. Drugi del kvalifikacij se bo začel konec avgusta.

Strokovni štab reprezentance na čelu s selektorjem Sekulićem je na reprezentančni seznam uvrstil 17 košarkarjev. Na njem so Miha Cerkvenik, Saša Ciani, Gregor Hrovat, Stefan Joksimović, Urban Klavžar, Urban Kroflič, Alen Malovčić, Alen Omić, Mark Padjen, Bine Prepelić, Klemen Prepelič, Rok Radović, Žiga Samar, Leon Stergar, Luka Ščuka, Edo Murić ter Vlatko Čančar.

Vlatko Čančar se po dveh letih in številnih težavah s poškodbami vrača v reprezentančni kader.
Vlatko Čančar se po dveh letih in številnih težavah s poškodbami vrača v reprezentančni kader.
FOTO: Profimedia

Slednji se je po odhodu iz Denverja pridružil Milanu v evroligi, nato pa ob slabi minutaži in ob nekaj novih poškodbah ostal brez mesta v ekipi. V zadnjih osmih mesecih je bil brez kluba. Za izbrano vrsto je nazadnje igral leta 2024. Reprezentanca bo priprave začela 17. junija. Pred kvalifikacijskima tekmama bo odigrala tudi pripravljalni dvoboj proti Italiji, na sporedu bo 27. junija v Celju.

"Tudi v zadnji cikel prvega dela kvalifikacij se bomo podali s pomlajeno in premešano igralsko zasedbo. Ta ekipa je že doslej pokazala pravi odnos, izjemen karakter in zelo dobre predstave ter zasluženo vodi na lestvici. Upam, da so to prepoznali tudi navijači in jim bodo z obiskom v Stožicah dali še dodatni zagon," je v izjavi za Košarkarsko zvezo Slovenije dejal njen športni direktor Saša Dončić.

Saša Dončić verjame, da bo slovenska izbrana vrsta uspešna tudi v nadaljevanju kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027.
Saša Dončić verjame, da bo slovenska izbrana vrsta uspešna tudi v nadaljevanju kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027.
FOTO: Damjan Žibert

"Tem fantom povsem zaupamo in verjamem, da bodo znova prikazali odlično košarko. Tako igralci kot štab reprezentance se zavedamo odgovornosti ter hkrati lepe priložnosti, da najprej potrdimo uvrstitev v drugi del, nato pa si pripravimo še čim boljše izhodišče za nadaljevanje kvalifikacij," je še dodal Dončić.

Slovenija se poteguje za peti nastop na SP. Leta 2006 na Japonskem je bila deveta, 2010 v Turčiji osma, 2014 v Španiji sedma, 2023 na Filipinih pa prav tako sedma. Dvajseto izvedbo svetovnega prvenstva bo med 27. avgustom in 12. septembrom 2027 gostil Katar.

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Amor Fati
10. 06. 2026 15.56
Hvala bogu imamo še vedno Edota. Eden izmed najbolj srčnih hvaleznih košarkarjev slovenske košarkarske reprezentance ikad. Dobrodosel nazaj.
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