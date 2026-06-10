Čančar po dveh letih znova v reprezentanci

Pred slovensko moško košarkarsko reprezentanco je konec prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2027. Vodilna zasedba skupine H bo 3. julija gostovala v Estoniji, tri dni kasneje pa bo v Stožicah gostila Švedsko. Pomlajena slovenska izbrana vrsta je dobro opravila z dosedanjim delom kvalifikacij. Po štirih odigranih tekmah je s tremi zmagami in porazom vodilna reprezentanca skupine. Izbranci Aleksandra Sekulića so dvakrat ugnali Češko, na gostovanju premagali Švedsko ter v Kopru po podaljšku tesno izgubili z Estonijo. Češka in Estonija sta doslej zbrali dve zmagi in dva poraza, Švedska ima zmago in tri poraze.

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Po šestih odigranih tekmah bodo iz skupinskega dela napredovale prve tri reprezentance iz vsake od osmih skupin. Prve tri ekipe iz skupine H bodo naslednjih šest tekem igrale proti trem najboljšim iz skupine G, v kateri so Francija, Finska, Madžarska in Belgija. Drugi del kvalifikacij se bo začel konec avgusta. Strokovni štab reprezentance na čelu s selektorjem Sekulićem je na reprezentančni seznam uvrstil 17 košarkarjev. Na njem so Miha Cerkvenik, Saša Ciani, Gregor Hrovat, Stefan Joksimović, Urban Klavžar, Urban Kroflič, Alen Malovčić, Alen Omić, Mark Padjen, Bine Prepelić, Klemen Prepelič, Rok Radović, Žiga Samar, Leon Stergar, Luka Ščuka, Edo Murić ter Vlatko Čančar.

Vlatko Čančar se po dveh letih in številnih težavah s poškodbami vrača v reprezentančni kader. FOTO: Profimedia

Slednji se je po odhodu iz Denverja pridružil Milanu v evroligi, nato pa ob slabi minutaži in ob nekaj novih poškodbah ostal brez mesta v ekipi. V zadnjih osmih mesecih je bil brez kluba. Za izbrano vrsto je nazadnje igral leta 2024. Reprezentanca bo priprave začela 17. junija. Pred kvalifikacijskima tekmama bo odigrala tudi pripravljalni dvoboj proti Italiji, na sporedu bo 27. junija v Celju. "Tudi v zadnji cikel prvega dela kvalifikacij se bomo podali s pomlajeno in premešano igralsko zasedbo. Ta ekipa je že doslej pokazala pravi odnos, izjemen karakter in zelo dobre predstave ter zasluženo vodi na lestvici. Upam, da so to prepoznali tudi navijači in jim bodo z obiskom v Stožicah dali še dodatni zagon," je v izjavi za Košarkarsko zvezo Slovenije dejal njen športni direktor Saša Dončić.

Saša Dončić verjame, da bo slovenska izbrana vrsta uspešna tudi v nadaljevanju kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. FOTO: Damjan Žibert