Čančar potrdil, da bo v novi sezoni igral za Milano

"Seveda sem se po sezoni, preden se je začel prestopni rok, pogovoril s svojim agentom. Žal so Nuggets objavili novico, da so šli skozi nekakšno prenovo, vendar ne popolno," je pojasnil Vlatko Čančar.

Kot je dodal 28-letni Koprčan, so se mu v klubu zahvalili za vse, kar je naredil. "Vendar poskušajo iti naprej in pripeljati nekaj novih igralcev, novo energijo, in potem sem to sprejel. Tukaj sem igral šest let, vprašal sem, kje lahko igram naslednjič, in rekli so mi, naj poiščem priložnost, kjer bom igral več," je pojasnil.

Nato so se v pogovore vključili pri milanski Olimpii, ki nastopa v evroligi. "Milano je prišel takoj in si me zelo želel pripeljati. Dobil sem občutek, da sem zaželen in pomemben. Seveda sem rekel, da želim iti v Milano."