Čančar povsem zasenčil Randolpha in Prepeliča, a zmage se je veselil Real

Vlatko Čančar je bil s 24 točkami prvi strelec tekme v WiZinkareni, a mu soigralci Burgosa v Madridu niso sledili. Tako so gostje ostali brez presenečenja v španski prestolnici. Pri zmagovalcih, košarkarji Reala, je največ točk vknjižil organizator igre Sergio Llull (19 točk), Jaycee Carroll jih je dodal 14, Rudy Fernandez pa 13. Za galaktike je s 16 leti, 7 meseci in 19 dnevi debitiral center Usman Garuba. Ta je v treh minutah igre vknjižil dve točki in postal tretji najmlajši košarkar, ki je nastopil za Real. Mlajša sta bila le Luka Dončić in Roberto Nunez.

Do odločilne prednosti so domačini prišli ob koncu tretje četrtine, ko so si priigrali dvomestno prednost (70:58). To so v zadnji četrtini še povišali in povedli celo za 20 točk, prednost pa so rutinirano zadržali do konca. Anthony Randolph, ki v tej sezoni igra v izvrstni formi, je tokrat igral 17 minut in zabeležil 3 točke in 4 skoke. Klemen Prepelič je odigral devet minut, zbral pa je 3 točke in 1 skok. Real je vknjižil še šesto zmago v domačem prvenstvu, Burgos pa ostaja pri dveh, to pa je bil še četrti poraz za Čančarjevo moštvo.

Izid:

Real Madrid – San Pablo Burgos 90:77 (21:19, 21:17, 28:22, 20:19)