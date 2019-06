Čančar pred poletno ligo: Prihodnjo sezono si želim igrati v NBA

Vlatko Čančar, 210 centimetrov visoki krilni igralec, je v letošnji španske lige ACB na tekmo povprečno dosegal 10,2 točki, temu pa dodal še 3,8 skoka in 1,2 asistence. Skavte in trenerje Denverja, ki so njegov razvoj spremljali celotno sezono, je prepričal do te mere, da si ga znova želijo pobliže ogledati. Na lanski poletni ligi se ni preveč naigral, a pustil soliden vtis. Letos želi storiti korak več. Želi si zagotoviti mesto v ekipi, ki se bo od konca oktobra dalje znova borila za najvišja mesta v zahodni konferenci lige NBA.

Čančarju je bil zaupan blog na klubski spletni strani, ki ga bo v prihodnjih tednih redno osveževal. "Veselim se poletne lige v Las Vegasu. Sem del izjemno talentirane ekipe in mislim, da smo skozi treninge že spletli prijateljske vezi. Mislim, da lahko ta ekipa veliko doseže. Moj cilj je, da si izborim mesto pri Nuggetsih za naslednjo sezono. Vem, da se to zdi previsok cilj, a sem pripravljen za to garati," je optimističen Čančar, ki bo z Denverjem igral proti Phoenixu, Orlandu, Bostonu in Golden Stateu.