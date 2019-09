Čančar pred sezono v NBA: Sem timski igralec, za uspeh bom storil vse

Vlatko Čančar je bil na naboru lige NBA izbran leta 2017, in sicer kot 49. Moštvo iz Denverja se je nato odločilo, da ga pošlje nazaj v Evropo, kjer je bil deležen bistveno večje minutaže, kot bi je bil, če bi igral v najmočnejši ligi na svetu. Minuli sezoni je 22-letnik tako preživel v prvi španski ligi, kjer je branil barve Burgosa. Predvsem v zadnji je bil eden od najpomembnejših členov ekipe, saj je na tekmo v povprečju igral 23 minut. V tem času je Čančar beležil 10,2 točki in 3,8 skoka na tekmo, ob tem pa je iz igre metal kar 46-odstotno. Po sezoni je svojo srečo znova preizkusil čez lužo, kjer je nastopil na poletni ligi. V Las Vegasu je s predstavami presenetil vodstvo Denverja, ki se je odločilo, da mu ponudi večletno pogodbo.

Nekdanji košarkar Kopra in Olimpije letos zagotovo še ne bo imel večje vloge, a bo skušal svoje minute na parketu čim bolje izkoristiti. "Nisem igralec, ki bi navduševal z atraktivnimi potezami. S svojo igro želim karseda veliko narediti za ekipo. To bo moja prioriteta," je Čančar povedal za uradno spletno stran lige NBA. Na vprašanje, kakšna je razlika med ameriško in evropsko košarko, pa odgovarja:"Razlika je predvsem v hitrosti. Tukaj vse poteka bistveno hitreje, predvsem prehodi iz obrambe v napad, zato bom potreboval nekaj časa, da se na to navadim."

Član zlate slovenske reprezentance iz leta 2017 bo nastopal v eni izmed najboljših ekip, ki ji strokovnjaki letos napovedujejo boj za najvišja mesta. Tudi zato bodo njegove minute po vsej verjetnosti zelo omejene. Kot sam pravi, od premierne sezone ne pričakuje veliko: "Šel bom iz dneva v dan. Na treningih se bom skušal čim bolj dokazati in nato bomo videli, kolikšne priložnosti bom deležen."



Čeprav je odraščal na obali, mu življenje med gorami – Denver ima kar 1600 metrov nadmorske višine – ne predstavlja večjih težav. "Denver mi je zelo všeč, saj me spominja na Slovenijo. Življenje je v primerjavi z drugimi mesti v ZDA bistveno bolj umirjeno, kar mi odgovarja," je še povedal Čančar.