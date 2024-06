Čančar: Pripravljen sem!

Mladi slovenski reprezentant Tibor Mirtič , ki vse bolj trka na vrata članske reprezentance, si je stopalo poškodoval na ponedeljkovem večernem treningu. Naslednje jutro je opravil prve zdravniške preglede, ki so žal pokazali, da je 21-letni košarkar utrpel stresni zlom druge stopalnice desne noge. Mirtič tako zapušča priprave in se bo posvetil saniranju poškodbe.

Reprezentanca Slovenije bo sicer drugo zaporedno uvrstitev na olimpijske igre med 2. in 7. julijem lovila v grškem Pireju. Nastopila bo v skupini s Hrvaško in Novo Zelandijo; v drugi skupini so Grčija, Egipt in Dominikanska republika, na OI pa se bo uvrstila le zmagovalka turnirja.

Čančar je pripravljen in komaj čaka ...

"Pripravljen sem!" S tema besedama je Vlatko Čančar po letu dni od zadnjega snidenja pozdravil prisotne. "Bolečine bodo sicer prisotne še nekaj časa, a niso tako močne, da bi me ovirale na treningih. Dobil sem zeleno luč, počutim se dobro in vesel sem, da sem znova del reprezentance. Treniramo odlično. Največ poudarka seveda namenjamo lastni igri. Predvsem na delih, ki nas bodo morali krasiti. V prvi vrsti sta to skok in hitra igra. Pred nami je že tudi prva pripravljalna tekma, ki bo pravi test naše pripravljenosti," je za spletno stran KZS dejal Primorec. Čančar je uvodni teden v Zrečah še vadil po individualnem programu, v Ljubljani pa se je reprezentanci priključil na ekipnih treningih. In z nekaj potezami že navdušil soigralce.