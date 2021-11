Čančar proti prvakom dosegel deset točk, Dragić znova ni igral

Košarkarji Indiane Pacers so doma v severnoameriški ligi NBA s 114:97 ugnali Toronto Raptors, za katere Goran Dragić ni igral. Denver Nuggets pa so klonili pred svojimi gledalci proti ekipi Milwaukee Bucks s 109:120. Za gostitelje je slovenski reprezentant Vlatko Čančar dosegel deset točk, štiri podaje, enkrat pa je ujel in ukradel žogo.

Vlatko Čančar je bil eden boljših igralcev svojega moštva proti branilcem naslova prvaka in je drugič to sezono dobil priložnost za igro, potem ko se je vrnil v ekipo zlatih zrn iz razvojne lige. Prvič je bil v igri slabe tri minute in pol, tokrat pa že skoraj petnajst minut (14:55).