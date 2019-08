Čančar: Sanje vsakega košarkarja so zaigrati proti LeBronu Jamesu

Vlatko Čančar, ki ga je ekipa Denver Nuggets na naboru leta 2017 izbrala z 49. izborom, bo po dveh letih nastopanja na poletni ligi zdaj končno izkusil tudi prve minute v ligi NBA. 22-letni krilni igralec se je v lanski sezoni španskega prvenstva, kjer je za ekipo iz Burgosa dosegal povprečno 10 točk, 3,7 skoka in 1,2 podaje na tekmo, izkazal do te mere, da je bil uvrščen v najboljšo mlado peterko lige."Med sezono smo bili veliko v kontaktu z glavnim trenerjem Mikeom Malonom in generalnim mendežerjem Arturasom Karnišovasom. Čeprav tekem v živo niso spremljali, so mi venomer svetovali z nasveti. Obiskali so me na tekmi z Gran Canario, oddelali smo tudi nekaj individualnih treningov v Sloveniji, saj so želeli, da bi bil pred odhodom na poletno ligo dobro pripravljen," je o sodelovanju z ekipo iz Denverja, ki je bila v lanski sezoni eno izmed najprijetnejših presenečenj, povedal Čančar.

Upa, da bo proti Dončiću in Dragiću dobil kakšno minuto

Pred največjim izzivom svoje kariere Čančar ostaja skromen. "Že med poletno ligo sem se želel čim bolje pripraviti na življenje v Denverju. V začetku živiš v hotelu, kasneje pa si prepuščen samemu sebi. Treningi so krajši in intenzivnejši kot pri nas v Evropi, veliko je poudarka na skrbi za telo in pravilni regeneraciji. Kot petnajsti igralec v ekipi ne pričakujem veliko. Od mene bodo zahtevali zgolj da kvalitetno oddelam tiste minute, ki mi jih bodo namenili. Ne morem pričakovati preveč," na realnih tleh ostaja mladi Koprčan, ki se že veseli obračunov z Dallasom in Miamijem, ko mu bosta nasproti stala Luka Dončić in Goran Dragić. "Onadva bosta sicer veliko več na parketu, a se kljub temu teh tekem veselim. Sanje vsakega košarkarja so igrati proti LeBronu Jamesu, a proti kateremukoli zvezdniku bom imel priložnosti igrati, bo to res nekaj posebnega."

