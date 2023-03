Čančar še naprej na prisilnem počitku, nova zmaga Denverja

Domačim košarkarjem je uspel preobrat, saj so dosegli zadnjih šest točk na tekmi in prišli do zmage, ki je bila zanje že deveta zaporedna v domači dvorani Ball Arena. Izkazal se je tudi srbski zvezdnik Nikola Jokić, ki mu je do trojnega dvojčka zmanjkala le ena podaja; k zmagi je prispeval 17 točk, 13 skokov in devet podaj. Pri gostih iz Kanade je bil prvi strelec Fred VanVleet z 21 točkami, Pascal Siakam jih je zbral 19.

Medtem pa so Cleveland Cavaliers po podaljšku dosegli neverjetno domačo zmago s 118:114 nad drugo najboljšo ekipo vzhoda, Boston Celtics. Boston, ki je po treh četrtinah vodil z 92:78, štiri minute in pol pred koncem pa še s 102:91, je nato popustil in dopustil gostiteljem delni izid 16:4, s katerim so prišli do podaljška. Kelti so v dodatnih petih minutah zbrali le pet točk ter močno pogrešali manjkajočega zvezdnika Jaysona Tatuma, medtem ko je Donovan Mitchell postavil piko na i svojemu večeru s 40 točkami. Lamar Stevens je tri četrtine počival na klopi, nato pa je pomagal konjenikom do pomembne zmage, s katero so Bostonu prizadejali še drugi poraz po podaljšku v 24 urah.