Čančar uspešno operiran, Denver do nove zmage

Dallas je peti na zahodnem delu lige, Denver pa sedmi. Na čelu tega dela sta tudi najboljši ekipi celotne lige in tokrat prosti Phoenix Suns in Golden State Warriors. Tretji so košarkarji Chicago Bulls, prvouvrščeni na vzhodnem delu so Washington Wizards premagali s 130:122. Za zmagovito domačo zasedbo je Zach LaVine dosegel 27 točk.

Bikom na vzhodnem delu sledijo igralci Brooklyn Nets, ki pa so doma izgubili proti branilcem naslova. Grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo je z 31 točkami vodil šest košarkarjev Milwaukee Bucks z dvomestnim številom točk od zmage s 121:109. Pri domači zasedbi sta izstopala Kevin Durant z 29 točkami, devetimi skoki in sedmimi podajami ter James Harden s 16 točkami, devetimi skoki in sedmimi asistencami.

Toronto Raptors so gostili tretjo ekipo zahodnega dela Utah Jazz in proti oslabljenim gostom, ki so bili brez osmih igralcev, zmagali s 122:108. Za peto zmago v nizu Toronta, ki je nadoknadil 17 točk zaostanka, je svoj prvi trojni dvojček zabeležil Fred VanVleet s 37 točkami ter po 10 skoki in podajami. Ekipa iz Salt Lake Cityja je klonila tretjič v nizu.

Četrtič zaporedoma pa so zmagali Los Angeles Lakers, Atlanto Hawks so nadigrali s 134:118, ko je LeBron James 23 od svojih 32 točk nanizal v drugem polčasu. Temu je dodal še devet podaj in osem skokov.