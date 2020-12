Čančar v petih minutah zadel oba meta, James in Davis začela z zmago

Prvaki najmočnejšega košarkarskega tekmovanja na svetu Los Angeles Lakersi so v tesnem obračunu ugnali Phoenix Sunse s 112:107. Najučinkovitejši je bil Kyle Kuzmas 23 točkami, LeBron James(11 točk) in Anthony Davis (10 točk) pa sta v prvem nastopu po osvojitvi naslova v oktobru odigrala le 15 oziroma 18 minut.

Še manj, pet minut in 34 sekund, je ob drugem nastopu v pripravljalnem obdobju dobil Vlatko Čančar. Zadel je oba meta iz igre, od tega eno trojko, dodal pa je še dva skoka ob visoki zmagi svojega moštva. Največ točk je proti Portlandu prispeval Paul Millsap(18).

V sredo sta bili odigrani še dve pripravljalni tekmi. New York Knicksi so bili v domači dvorani boljši od Cleveland Cavaliersov s 100:93, Chicago Bullsi pa so presenetili moštvo Oklahoma City Thunder (124:103). Dallas Mavericksi Luke Dončića bodo zadnjo pripravljalno srečanje odigrali v noči na petek proti Minnesota Timberwolvesom, Goran Dragić pa bo z ekipo Miami Heat naslednjič dejaven dan kasneje proti Toronto Raptorsom. Čančarjev Denver se bo znova pomeril proti Portlandu v soboto.