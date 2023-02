Čančar v začetni peterki Denverja

Košarkarji Minnesote Timberwolves so v ligi NBA doma s 128:98 porazili oslabljeni Denver Nuggets, za katere niso igrali poškodovani srbski zvezdnik Nikola Jokić in še trije člani začetne peterke. V njej je bil zato tokrat slovenski reprezentant Vlatko Čančar in je v 29 minutah dosegel šest točk, pet skokov in tri podaje.

Vlatko Čančar FOTO: AP Poleg Nikole Jokića, ki je bil dvakrat zapored najkoristnejši igralec rednega dela lige, so manjkali še Jamal Murray, Aaron Gordon in Kentavious Caldwell-Pope, prav tako zaradi poškodb. Michael Porter Jr., edini preostali član prve peterke, je bil prvi strelec poraženih gostov z 22 točkami. Na drugi strani je D'Angelo Russell 14 od svojih 18 točk zabeležil v prvi četrtini in temu dodal 10 podaj, 20 točk je vpisal Anthony Edwards. Izidi:

Charlotte Hornets - Orlando Magic 113:119 Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers 103:122 New York Knicks - Philadelphia 76ers 108:97 Memphis Grizzlies - Toronto Raptors 103:106 Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets 128:98

(Vlatko Čančar 6 točk, 5 skokov, 3 podaje v 29 min. za Denver) New Orleans Pelicans - Sacramento Kings 136:104