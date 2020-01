Čančar vpisal tri točke proti Housotnu, Zion Williamson debitiral s porazom

Tam je veliko zanimanja na tekmah požel prav uspešen prvenec novinca Ziona Williamsona, ki je po treh mesecih okrevanja po poškodbi kolena vendarle stopil na parket ob porazu New Orleansa proti San Antoniu s 117:121. Mladi ameriški košarkar, sicer prvi izbor nabora za letošnjo sezono, je v 18 minutah in 18 sekundah dosegel 22 točk in dodal sedem skokov. Iz igre je zadel 8 od 11 metov, a poraza proti Ostrogam, za katere je LaMarcus Aldridge dosegel 32 točk, ni mogel preprečiti.

Do 35. zmage v sezoni so v New Yorku prišli tudi košarkarji Los Angeles Lakers, Utah pa se je z zmago proti Golden Statu (129:96) prebil na drugo mesto zahodne konference, saj so si Los Angeles Clippers (brez Kawhija Leonarda) privoščili poraz proti Atlanti (brezTraea Younga) s 95:102.



Izidi:

Detroit Pistons - Sacramento Kings 127:106

Orlando Magic - Oklahoma City Thunder 114:120

Toronto Raptors - Philadelphia 76ers 107:95

Atlanta Hawks - LA Clippers 102:95

Boston Celtics- Memphis Grizzlies 119:95

Miami Heat - Washington Wizards 134:129 (podaljšek)

(Goran Dragić 22 točk, 10 podaj, 6 skokov v 30 minutah)

New York Knicks - Los Angeles Lakers 92:100

Chicago Bulls - Minnesota Timberwolves 117:110

Houston Rockets - Denver Nuggets 121:105

(Vlatko Čančar 3 točke, skok, podaja in ukradena žoga v 3 minutah)

Phoenix Suns -Indiana Pacers 87:112

New Orleans Pelicans -San Antonio Spurs 117:121

Golden State Warriors -Utah Jazz 96:129