Čančar z Denverjem ugnal Lakerse, poraz Dragića s Chicagom

Ob zanesljivi domači zmagi je 34 točk dosegel Jamal Murray , Nikola Jokić pa je 14 točkam in 11 skokom dodal kar 16 asistenc za nov trojni dvojček. Pri jezernikih, ki so igrali brez LeBrona Jamesa (gleženj) in dlje časa odsotnega Anthonyja Davisa , je 25 točk dosegel Russell Westbrook . "Naredili smo, kar smo morali. Fantje so imeli pravi pristop in opravili svoje delo. Vedeli smo, da se bodo borili brez svojih dveh zvezdnikov, takšna je človeška narava, zato se nismo smeli sprostiti," je dejal trener Nuggetsov Michael Malone . Denver z razmerjem zmag in porazov 27-13 ostaja na vrhu lestvice, enako razmerje imajo tudi Memphis Grizzliesi. Ti so brez Jaja Moranta s 121:113 ugnali San Antonio Spurse (13-28). Los Angeles Lakersi po koncu serije petih zaporednih zmag zasedajo 12. mesto zahoda z 19-22.

Vlatko Čančar je s klopi znova dobil izdatno minutažo ob zmagi Denverja. Odigral je 25:56 minute in v tem času iz štirih poskusov enkrat zadel iz igre. V statistiko je vpisal še štiri skoke, dve podaji in eno ukradeno žogo.

LaVine je Chicago ob koncu dvoboja približal na vsega dve točki ob zaostanku s 97:99, odločilni trenutek pa je prišel po zadeti trojki Ala Horforda za 104:99. "Vsa čast Horfordu, to je bil ključen met. Vedeli smo, da bodo igrali agresivno, vedno je tako," je po tekmi dejal Tatum. "Fantje so se borili, kljub temu pa bomo morali nekaj stvari popraviti," pa je po dvoboju na kratko dejal trener bikov Billy Donovan . Naslednji dvoboj Chicago čaka v noči s srede na četrtek proti Washington Wizardsom.

Na vzhodu je Chicago ostal pri 19 zmagah, 22. poraz pa jim je prizadejalo najboljše moštvo lige Boston. Celticsi so ponoči vpisali 29. zmago po 41 dvobojih. Zanjo je bil najbolj zaslužen Jayson Tatum , ki je dosegel 32 točk ob osmih skokih in sedmih podajah. Pri Bullsih sta se Zach LaVine in Nikola Vučević (13 skokov) ustavila pri 27 oz. 21 točkah. Goran Dragić je s klopi odigral 15:41 minute in v tem času enkrat zadel iz igre. Poskusil je štirikrat, v statistiko pa dodal še dva skoka in eno podajo.

New Orleans Pelicansi (25-16) so po zaslugi naveze CJ McCollum - Jonas Valančiunas zanesljivo ugnali Washington (17-24) s 132:112. McCollum je dosegel 34 točk, Valančiunas pa ob 12 skokih 27. Milwaukee Bucksi (26-14) so s sedmimi igralci, ki so presegli dvomestno mejo točk, ugnali New York Knickse (22-19). Slavili so s 111:107, kratkohlačnikom ni pomagala niti rekordna noč Jalena Brunsona, ki je postavil osebni rekord s 44 točkami.

V edinem preostalem obračunu so Sacramento Kingsi (21-18) s 136:111 zanesljivo premagali ekipo Orlando Magic (15-26). Harrison Barnes je za kralje dosegel 30 točk. Iz vrst Brooklyn Netsov (27-13) so v ponedeljek zvečer sporočili, da bo njihov zvezdnik Kevin Durant zaradi poškodbe kolena počival vsaj do konca januarja.

Liga NBA, izidi:

Washington Wizards - New Orleans Pelicans 112:132

Boston Celtics - Chicago Bulls 107:99

(Goran Dragić: 2 točki, 2 skoka, podaja v 15:41 minute za Chicago)

New York Knicks - Milwaukee Bucks 107:111

Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs 121:113

Denver Nuggets - Los Angeles Lakers 122:109

(Vlatko Čančar: 2 točki, 4 skoki, 2 podaji v 25:56 za Denver)

Sacramento Kings - Orlando Magic 136:111