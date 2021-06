Čančar z Denverjem v polfinalu zahoda, Booker prvake poslal domov

Portland je v tretji četrtini vodil že za 14 točk, v zadnjem delu s 106:102, zadnjih osem minut pa je po zaslugi Nikole Jokića inMonteja Morrisa pripadlo gostom. Ti so z delnim izidom 17:2 prišli do visoke prednosti, ki je niso več izpustili iz rok. Pri Denverju je izjemni srbski center dosegel kar 36 točk in osem skokov, Morris 22 točk in 9 podaj, Michael Porter mlajšipa je k zmagi prispeval 26 točk. Pri Portlandu je z 28 točkami in kar 13 podajami izstopalDamian Lillard.

"Enostavno gremo na parket in se borimo. Nikoli se ne predamo, tega ni v našem besednjaku,"je o preobratu na tekmi povedal Nikola Jokić, glavni režiser zmage ekipe iz Kolorada, ki se je morala "boriti" tudi proti glasnim domačim navijačem. Denver se je tako še tretjo sezono zapovrstjo uvrstil v konferenčni polfinale.

"Ključno je bilo, da smo ostali skupaj, tudi ko nam ni šlo in je bil Portland v delnem nizu. Kot skupina smo pokazali, da nikoli ne odnehamo, da ne bežimo od izziva. Prepoznamo ga in se z njim spopademo. Vedno najdemo način, da gremo naprej,"pa je bil po zmagi svojih varovancev zadovoljen glavni trener Denverja Michael Malone.