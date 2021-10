Čančar zaradi poškodbe kolka zopet brez priložnosti, tretja zmaga prvakov

Denver je moral po treh tekmah priznati premoč proti Cleveland Cavaliers, ki so bili boljši z 99:87. Pri zmagovalcih se je najbolj s klopi izkazal Kevin Love z 22 točkami. Eno manj je dosegel Jarrett Allen (16 skokov). Za Denver je znova največ točk prispeval najkoristnejši igralec minule sezone, Srb Nikola Jokić . Ustavil se je pri 24 točkah in 19 skokih.

Na preostalih tekmah so tretjo zmago vknjižili prvaki Milwaukee Bucks (3:1). Boljši so bili od Indiana Pacers (1-3) s 119:109. Grškemu zvezdniku Giannisu Antetokounmpu je le podaja zmanjkala do trojnega dvojčka (30 točk, 10 skokov, 9 podaj). Pri Indiani je bil s 25 točkami najbolj učinkovit Malcolm Brogdon, Domantas Sabonis pa je 21 točkam dodal še 13 skokov.

Slavili so tudi Brooklyn Nets (2:2) proti Washington Wizards (2:1) s 104:90. Najboljši strelec mrežic je bil vnovič Kevin Durant, ki je prispeval 25 točk, 21 pa jih je dodal Patty Mills, ki je z avstralsko reprezentanco blestel na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu. Pri košarkarjih iz ameriške prestolnice nihče ni presegel meje 20 točk, pri 19 se je ustavil Bradley Beal.

Boston Celtics (2:2) so končali serijo neporaženosti Charlotte Hornets. Kelti so bili v gosteh po podaljšku boljši s 140:129. Za goste je 41 točk dosegel Jayson Tatum, po tekmi odsotnosti pa je Jaylen Brown dodal 30 točk. Pri domačih, ki so pred tem dobili prve tri tekme, sta 25 točk dosegla LaMelo Ball in Miles Bridges (10 skokov).

Na zadnji tekmi večera so Los Angeles Clippers (1:2) za prvo zmago v sezoni zanesljivo opravili s Portland Trail Blazers (1:2) s 116:86. Zmago so danes vpisali še Atlanta Hawks (2:1), Miami Heat (2:1) in New Orleans Pelicans (1:3).

Pri Atlanti, ki je s 122:104 ugnala Detroit Pistons (0-3), se je z 32 točkami in devetimi podajami izkazal Trae Young. Za pelikane je ob zmagi proti Minnesota Timberwolves (2-1) s 107:98 litovski center Jonas Valančiunas 22 točkam dodal kar 23 skokov, medtem ko je pri Miamijevi zmagi s 107:90 proti Orlandu (1-3) izstopal Jimmy Butler s 26 točkami.

V noči na sredo se bo prvič na domačem parketu v tej sezoni predstavil Luka Dončić, ki bo z Dallas Mavericks (1:1) gostil Houston Rockets (1:2). Če bo pravočasno okreval po poškodbi, se bo na parketu mudil tudi Čančar, ki bo z Denverjem gostoval pri Utah Jazz (2:0).

Liga NBA, izidi:

Charlotte Hornets - Boston Celtics 129:140 (podaljšek)

Indiana Pacers - Milwaukee Bucks 109:119

Atlanta Hawks - Detroit Pistons 122:104

Brooklyn Nets - Washington Wizards 104:90

Miami Heat - Orlando Magic 107:90

Toronto Raptors - Chicago Bulls 108:111

(Goran Dragić 8 točk, 4 skoki v 13:47 minute za Toronto)

Minnesota Timberwolves - New Orleans Pelicans 98:107

Denver Nuggets - Cleveland Cavaliers 87:99

(Vlatka Čančarja zaradi poškodbe ni bilo v kadru Denverja)

Los Angeles Clippers - Portland Trail Blazers 116:86