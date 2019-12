Čančar v Los Angelesu dosegel prvi koš v ligi NBA

Vlatko Čančar se je v statistiko najprej zapisal z zgrešenim metom, nato s skokom v napadu, slabo minuto pred koncem pa je dobil še priložnost za prve točke. Stopil je na črto prostih metov in zadel oba poskusa. Med prvimi mu je po twitterju čestitalLuka Dončić. Los Angeles Lakers so proti Denverju doživeli tretji zaporedni poraz. Toliko so jih zbrali v prvih sedemindvajsetih tekmah. Zaradi lažje poškodbe mišice je manjkal prvi zvezdnik LeBron James, ki pa naj bi stisnil zobe za težko pričakovani mestni dvoboj z Clippers, ki so prav tako izgubili in nastopili brez glavnega igralca Kawhija Leonarda. Clippers imajo doma izkupiček 8-8, skupno 22-10, ko igrajo brez Leonarda, ki si je tokrat vzel večer premora, pa so pri 4-5. Mero jim je vzela Oklahoma City Thunder, ki je slavila s 118:112 in se prvič v sezoni povzpela nad 50-odstotno učinkovitost (15-14).

Izidi:

Toronto Raptors- Dallas Mavericks 110:107

(Luka Dončić zaradi poškodbe ni igral za Dallas)

Boston Celtics - Charlotte Hornets 119:93

Milwaukee Bucks - Indiana Pacers 117:89

Oklahoma City Thunder- LA Clippers 118:112

Los Angeles Lakers -Denver Nuggets 104:128