Čančar do osebnega rekorda v ligi NBA

Denver ima 46 zmag in 24 porazov na četrtem mestu mesto Zahoda in je še v igri tudi za tretje mesto, na katerem so dve tekmi pred koncem rednega dela sezone LA Clippersi. Nastop v končnici so si zagotovili, v Minneapolisu so slavili s 114:103. Prvo ime dvoboja je bil Srb Nikola Jokić, ki je Volkovom nasul 31 točk, od tega 16 v prvi četrtini (met iz igre 14/21 ) in dodal še 14 skokov.

Izkazal se je tudi Slovenec v koloradski zasedbi, Vlatko Čančar, ki je v 17:51 minute dosegel 14 točk, kar je njegov strelski rekord v ligi NBA. Zadel je tri od štirih metov za tri točke (skupni met 5/7) in zadel še en prosti met od dveh. Čančar je pobral še tri žoge pod svojim obročem in dodal še dve podaji. Pri Minnesoti je bil z 29 točkami najbolj uspešen Anthony Edwards.

V vzhodni konferenci so si nastop v končnici že zagotovili Philadelphia, Brooklyn, Milwaukee, Atlanta, Miami in New York, mesto od sedmega do desetega mesta, ki prinaša izločilne boje, pa Boston, Charlotte, Indiana in Washington. Miami je premagal Philadelphio s 106:94, Jimmy Butler je bil prvi strelec z 21 točkami, poleg njega pa so se izkazali tudi Bam Adebayo z 18 točkami in 12 skoki ter Tyler Herro z 18, Goran Dragić jih je dodal 15. Tudi Miami si je že zagotovil nastop v končnici, Vročica se bori za četrto mesto.