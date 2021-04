Čančarjev Denver potreboval dva podaljška za zmago nad Memphisom

Miami (30-28) je na vzhodu prišel do druge zmage v nizu. Po tesni zmagi proti Brooklyn Nets so bili tokrat kljub številnim odsotnostim prepričljivo boljši od Houstona, ki z ekipo Minnesota Timberwolves ostaja na dnu razpredelnice v ligi NBA (oba 15-43). Štiriintridesetletni Goran Dragić je ob zmagi prispeval 19 točk, dodal pa je še šest skokov in pet podaj v dobrih 28 minutah na parketu. Zadel je sedem od desetih metov iz igre (3/4 za tri). Najbolj učinkovit je bil pri 'vročici' Kendrick Nunn s 30 točkami. Pri Miamiju so zaradi poškodb ali bolezni manjkali Bam Adebayo , Jimmy Butler , Tyler Herro in Victor Oladipo . Tudi gosti so bili oslabljeni, 18 točk pa je prispeval Kevin Porter . Rakete so pred dvobojem doživele šok, potem ko so njihovega igralca Sterlinga Browna neznani storilci napadli pred enim od nočnih klubov v Miamiju ter ga porezali po obrazu. Brown na tekmi ni nastopil, pri Houstonu pa so prepričani, da se bo 26-letnik kmalu vrnil na parket.

Denver je slabe štiri minute pred koncem rednega dela za Memphisom (29-27) zaostajal za 12 točk (102:114), se vrnil v dvoboj, podaljšek pa je izsilil prav Jokić z dvema zadetima prostima metoma 20 sekund pred koncem. Drugi podaljšek je nato s trojko 13 sekund pred koncem izsilil Will Barton , v drugem dodatku pa je trojko za 137:134 zadel Jokić, Denverjeva obramba pa je nato naslednji napad ubranila in se veselila 37. zmage v sezoni ob 20 porazih.

Prek luže je odmeval tudi dosežek Stephena Curryja, ki je ob zmagi Golden State Warriors (29-29) proti Philadelphia 76ers (39-18) s 107:96 dosegel 49 točk. S tem je postal sploh prvi košarkar v NBA starejši od 33 let, ki je na 11 zaporednih tekmah dosegel več kot 30 točk. Pred tem je imel rekord Kobe Bryantz desetimi v decembru 2012. Obenem je 33-letnik prvi, ki je na dveh zaporednih tekmah dosegel najmanj 45 točk pri tej starosti ali več po Michaelu Jordanu v dresu Washington Wizards pred 20 leti.

"Dali smo vse od sebe od začetka do konca. Po zahtevni tekmi proti Bostonu in tokratnem slabšem začetku smo se vrnili in na velik način dobili dvoboj. Vsi so prispevali svoj delež. Ko imam odprt met, je vse odvisno od samozavesti. Na srečo sem zdrav in na tem delam ves čas. Ko si enkrat v ritmu, je najbolj zabavno igrati. Samozavest si je treba prigarati in na to sem ponosen," je po dvoboju dejal ostrostrelec 'bojevnikov'. Še na 21. tekmi v karieri je dosegel vsaj deset trojk. Naslednji na večni lestvici je njegov soigralec Klay Thompson, ki ima pet tovrstnih dosežkov. Curry je samo v tej sezoni na šestih tekmah presegel mejo desetih trojk.

Philadelphia ostaja na vrhu vzhodne konference, na zahodu pa po zmagi proti Los Angeles Lakers (35-23) s 111:97 na čelu kolone ostajajo Utah Jazz (43-15). S tem so zadržali prednost pred Phoenix Suns (41-16). Slednji so po podaljšku v gosteh ugnali Milwaukee Bucks (35-22) s 128:127. Junak pri gostih je bil Devin Booker(24 točk), ki je zadel za podaljšek, nato pa odločil tekmo z zadetim prostim metom. Bucks so se sicer čudili nad osebno napako v izdihljajih podaljška, ki so jo po ogledu posnetka potrdili sodniki.