Vlatka Čančarja ne bo na svetovnem prvenstvu

Komandir je naročil policaju, da mora na vaški cesti narisati belo črto. Policist nariše prvi dan tri kilometre črte, drugi dan kilometer črte in tretji dan samo sto metrov črte. Komandir pokliče policista k sebi in ga vpraša: ''Pa kaj je s teboj? Ravno, ko sem te hotel pohvaliti, si ga začel biksati. Prvi dan si narisal tri kilometre črte, drugi dan en kilometer, tretji dan pa samo sto metrov. Zakaj?''

Policist mu odgovori: ''Prvi in drugi dan je še šlo nekako, ampak veste, kako daleč je bila kanta z barvo tretji dan?''