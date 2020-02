Čančarjeve štiri točke ob zmagi Denverja nad Portlandom

Dallasu (31-19) Luke Dončića je znova za zmago na petem mestu zahoda ušel Houston (32-18). Rakete so na krilih Jamesa Hardna v drugem polčasu strle odpor Charlotte Hornetsov in slavile s 125:110. Bradati zvezdnik teksaškega moštva je dvoboj sklenil s 40 točkami, 12 podajami in 9 skoki.

Lakersi zlahka prek Spursov Z zmago Nuggetsi ostajajo na tretjem mestu zahodne konference (35-16), tri zmage za vodilnimi Los Angeles Lakersi (38-11), ki so v domačem Staples Centru prav tako brez večjih težav ugnali San Antonio Spurs s 129:102. Dvoboj je odločil domači zvezdnik LeBron James , ki je v prvih štirih minutah zadnje četrtine dosegel pet trojk iz petih poskusov za neulovljivih 21 točk razlike. Na koncu je 35-letnik iz Akrona v Ohiu dosegel 36 točk in devet podaj, pri Ostrogah pa je 28 točk prispeval DeMar DeRozan .

Na vzhodu še naprej blesti Milwaukee. Za 43. zmago v sezoni na 50 tekmah so v gosteh ugnali New Orleans Pelicans s 120:108. Ob zmagi je bil, kot pravzaprav večino sezone, najučinkovitejši Grk Giannis Antetokounmpo, ki je v tretji četrtini, ki so jo Bucks dobili za 18 točk, stvari postavil na svoje mesto, na koncu pa se je ustavil pri 34 točkah, 17 skokih in šestih podajah v 33 minutah. Za domače je 32 točk dosegel Brendon Ingram, najbolj opevani novinec lige Zion Williamson je ob porazu dodal 20 točk.

Liga NBA, izidi:

Denver Nuggets- Portland Trail Blazers 127:99

(Vlatko Čančar: 4 točke, 1 skok v 5 minutah za Denver).

New Orleans Pelicans - Milwaukee Bucks 108:120

Houston Rockets - Charlotte Hornets 125:110

Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs 129:102