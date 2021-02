Čančarju drobtinice ob porazu Denverja

Na sporedu je bilo še sedem tekem. Brooklyn Nets so dosegli še sedmo zmago nad tekmeci iz pacifiške skupine v tej sezoni, njihova zadnja žrtev pa so bili Los Angeles Clippers. Mrežice so v Staples Centru slavile s 112:108, junak tekme pa je bil James Harden s 37 točkami, 11 skoki in sedmimi asistencami. Harden je dosegel 77. dvojni dvojček v svoji karieri, v domači ekipi je bil najbolj učinkovit Paul George s 34 točkami, Kawhi Leonard je dodal 29 točk in 13 skokov. New Orleans Pelicans so v podaljšku na kolena položili Boston Celtics s 120:115. V domači ekipi, ki je med tekmo že zaostajala za 24 točk, se je je najbolj izkazal Brandon Ingram s 33 točkami, Zion Williamson je dodal 28 točk in 10 skokov. Pri keltih je bil najbolj učinkovit Jayson Tatum z 32 točkami.

New York je na kolena položil Minnesoto s 103:99, po dvoboju pa je brez dela ostal trener zasedbe iz Minneapolisa Ryan Saunders. Oklahoma City je slavila v Clevelandu s 117:101, Orlando je bil boljši od Detroita s 105:96, Toronto je ugnal Philadelphio s 110:103, Milwaukee pa Sacramento s 128:115. Na slednji tekmi je znova v polnem sijaju zablestel čudežni Grk Giannis Antetokounmpo z 38 točkami in 18 skoki.

Dallas Luke Dončića bo v noči na torek gostil Memphis, Miami Gorana Dragića, ki na zadnjih tekmah ni igral zaradi poškodbe levega gležnja, pa bo gostoval v Oklahoma Cityju.

Izidi:

Atlanta Hawks - Denver Nuggets 123:115

(Vlatko Čančar je igral 31 sekund za Denver in se ni vpisal med strelce)

New Orleans Pelicans- Boston Celtics 120:115 (podaljšek)

Cleveland Cavaliers -Oklahoma City Thunder 101:117

Orlando Magic - Detroit Pistons 105:96

Toronto Raptors - Philadelphia 76ers 110:103

New York Knicks - Minnesota Timberwolves 103:99

LA Clippers - Brooklyn Nets 108:112

Milwaukee Bucks - Sacramento Kings 128:115