Čančarju 'drobtinice' ob porazu proti Oklahomi

Gilgeous Alexander se je ustavil pri 34 točkah, Jamal Murray je za Denver dosegel 26 točk. Vlatko Čančar, ki je igral prvič po 18. januarju, je odigral slabih deset minut s klopi, njegova statistika pa je ostala prazna. V zahodni konferenci je Denver na vrhu z razmerjem zmag in porazov 33-14, sledi Memphis (31-15), ki je izgubil proti Phoenix Sunsom s 110:112. Chris Paul je ob vrnitvi na parket po dobrih dveh tednih dosegel 22 točk in 11 podaj. Dve točki več je dosegel Mikal Bridges. Dallas še naprej zaseda peto mesto s 25-23, a so se jim Clippersi približali s 25. zmago po 49 tekmah.

Na vzhodu so Brooklyn Netsi (29-17) na četrtem mestu po razmerju zmag in porazov izenačeni s tretjeuvrščenimi Milwaukee Bucksi. Mrežice so s 120:116 ugnale prvake Golden State Warriorse. Kevin Durant je vnovič manjkal zaradi poškodbe, je pa Kyrie Irving dosegel 38 točk, Nic Claxton pa jih je ob 15 skokih dodal 24. Los Angeles Lakersi so v gosteh na krilih LeBrona Jamesa slavili proti Portland Trail Blazersom s 121:112. James je dosegel 37 točk in dodal še 11 skokov. Tekmo kariere je imel pri Jezernikih Thomas Bryant, ki je dosegel 31 točk in 14 skokov.

Lakersi na zahodu zasedajo 12. mesto z razmerjem 22-25. Razlike so v tem delu lige zelo majhne, saj 13. Portland za tretjim Sacramentom zaostaja vsega pet zmag.

Izidi:

Dallas Mavericks - LA Clippers 98:112

(Luka Dončić 29 točk, 10 skokov, 4 podaje in ukradena žoga za Dallas)

Miami Heat - New Orleans Pelicans 100:96

Toronto Raptors - New York Knicks 125:116

Denver Nuggets - Oklahoma City Thunder 99:101

(Vlatko Čančar je za Denver igral 10 minut)

Phoenix Suns - Memphis Grizzlies 112:110

Golden State Warriors - Brooklyn Nets 116:120

Portland Trail Blazers - Los Angeles Lakers 112:121