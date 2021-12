Čančarju drobtinice ob zmagi Denverja

Košarkarji ekipe Denver Nuggets, katere član je slovenski reprezentant Vlatko Čančar, so v gosteh s 113:99 premagal ekipo New York Knicks. Čančar je ob zmagi Denverja, šeste ekipe zahoda, na parketu prebil 3:28 minute in v statistiko vpisal eno podajo.

icon-expand Nikola Jokić FOTO: AP Primorec Vlatko Čančar je dvakrat iz igre tudi vrgel na koš, a bil nenatančen. Prvo ime Denverja je bil znova Nikola Jokić z 32 točkami, 11 skoki in petimi podajami, ki jih je dosegel v 27 minutah. Zeke Nnaji je s klopi prispeval 21 točk. Na drugi strani je bil najboljši strelec New Yorka, ki je izgubil tretjo tekmo v nizu, Julius Randles 24 točkami. Denver bo znova na parketu v noči na torek, ko bo gostoval pri Chicago Bulls, Dallas pa v noči na sredo, ko bo gostil Brooklyn Nets. Izidi:

New York Knicks - Denver Nuggets 99:113 Brooklyn Nets - Chicago Bulls 107:111 Milwaukee Bucks - Miami Heat 124:102 Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies 90:97 Golden State Warriors - San Antonio Spurs 107:112 Portland Trail Blazers - Boston Celtics 117:145 Sacramento Kings - LA Clippers 104:99