Čančarju minuta igre ob zmagi Denverja

Na drugih tekmah je Charlotte ugnal Indiano s 108:105, Washington je izgubil proti Atlanti s 100:116, pri čemer je pri zmagovalcihTrae Young dosegel 41 točk, New York je s 102:81 odpravil Cleveland, Toronto pa je kljub 32 točkam Pascala Siakamaizgubil proti Sacramentu s 124:126. New Orleans je bil s 131:126 boljši od Milwaukeeja. Štirje igralci domače ekipe so presegli 20 točk, največ jih je dal Brandon Ingram (28). Pri gostih je prednjačilGiannis Antetokounmpo z 38 točkami in 11 skoki. Orlando je z 90:116 izgubil proti Los Angeles Clippers, Paul George je za zmagovalce prispeval 26 točk. Philadelphia je na krilih Joela Embiida (37 točk, 11 skokov, prosti meti 16:18) v gosteh ugnala Minnesoto s 118:94. Brooklyn pa je na gostovanju pri Oklahoma Cityju zmagal s 147:125. Kyrie Irving in James Harden sta za zmagovalce, ki so igrali brez Kevina Duranta, dosegla po 25 točk. Harden je imel še 11 podaj in 10 skokov za svoj tretji dvojni dvojček, odkar se je pred dvema tednoma pridružil Brooklynu. Kar devet igralcev je pri gostih doseglo vsaj 10 točk.

Brooklyn je s 13 zmagami in osmimi porazi drugi v vzhodni konferenci za Philadelphio (14-6). V zahodni konferenci je na vrhu Utah, sledijo pa mu LA Clippers (15-5).



Izidi:

Charlotte Hornets– Indiana Pacers 108:105

Washington Wizards – Atlanta Hawks 100:116

New York Knicks – Cleveland Cavaliers 102:81

Toronto Raptors – Sacramento Kings 124:126

New Orleans Pelicans– Milwaukee Bucks 131:126

Orlando Magic – LA Clippers 90:116

Minnesota Timberwolves – Philadelphia 76ers 94:118

Oklahoma City Thunder – Brooklyn Nets 125:147

San Antonio Spurs– Denver Nuggets 119:109

(Vlatko Čančar 1 minuta za Denver)

Utah Jazz – Dallas Mavericks 120:101

(Luka Dončič 32 minut, 25 točk, 7 podaj, 6 skokov, ukradena žoga za Dallas)