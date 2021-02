Dve točki Čančarja ob porazu Denverja v Bostonu

Denver je bil na gostovanju v Bostonu večji del tekme v podrejenem položaju. Domačini so v drugi četrtini prišli do vodstva 15 točk, v tretji so sicer gostom dovolili znižati izid in v enem trenutku celo izenačiti, a so zatem znova ustvarili varno razliko, ki so jo obdržali do konca tekme.Vlatko Čančar je svojo priložnost dobil ob začetku druge četrtine. Točki je dosegel ob prodoru na koš, v času na parketu pa je tudi dvakrat izgubil žogo in jo enkrat uspešno ukradel nasprotnikom. Pri Denverju je sicer blestel srbski center Nikola Jokić, ki je dosegel 43 točk, kar pa ni bilo dovolj za zmago. Domačini so z izjemno uravnoteženim napadom nadzirali potek srečanja. Prvi strelec zeleno-belih je bilJaylen Brown s 27 točkami.

Na preostalih tekmah večera je odmevala zmaga Los Angeles Lakers, potem ko so prvaki konec preteklega tedna za nekaj časa ostali brez Anthonyja Davisa. Drugi del superzvezdniškega tandema z LeBronom Jamesom bo zaradi poškodbe Ahilove tetive moral počivati od dva do tri tedne. Na gostovanju pri Minnesoti Timberwolves je glavno vlogo pri zmagi odigral prav James s 30 točkami in 13 skoki. V napadu je pomembno prispeval tudi nemški organizator igre Denis Schröder s 24 točkami. Prvi strelec Minnesote je bil Anthony Edwards z 28 točkami. Za jezernike je to 22. zmaga v tej sezoni, ob sedmih porazih pa trenutno zaostajajo le za vodilnim moštvom lige Utah Jazz, ki so pri izkupičku 23:5.