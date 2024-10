Čančarju tri minute ob porazu Denverja s Phoenixom

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Denver Nuggets so se v domači dvorani v Koloradu pomerili s Phoenix Suns. Gosti so zmagali s 118:114, slovenski reprezentant Vlatko Čančar pa je za domačo ekipo odigral tri minute, v tem času pa v statistiko vpisal po en skok in podajo.

Največ točk za Denver so prispevali Nikola Jokić in Julian Strawther, oba sta v 30 minutah zbrala po 21 točk, ter Michael Porter ml., ki je do 21 točk prišel v 25 minutah pripravljalne tekme proti soncem.