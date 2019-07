Carlislova 'zahteva' Dončiću: Pričakujem, da bo v življenjski formi

"Zemljevid" lige NBA se je v medsezoni, ko so bili na očeh javnosti številni odmevni prestopi, krepko spremenil. Številna moštva so se izjemno kadrovsko okrepila, tako da bo boj za končnico v obeh konferencah v novi sezoni še bolj zahteven. Na Zahodu, kjer igrajo tudi Mavericksi, so se največje spremembe zgodile v Los Angelesu - tako pri Lakersih, kot pri Clippersih.

Pri Dallasu stavijo na udarni tandem Luka Dončić-Kristaps Porzingis. Latvijec bo jeseni po dveletnem premoru zaradi poškodbe znova v tekmovalnem pogonu. Trener Dallas Mavericksov Rick Carlisle je na tekmi poletne lige NBA med Dallasom in Brooklynom povedal tudi tudi nekaj besed na račun obeh igralcev, Dončića in Porzingisa.

doncic

"V prvi sezoni je bil boljši od pričakovanj in tisto, kar nismo vedeli ali ugotovili iz posnetkov iz Evrope, so njegova moč, hitrost in obladovanje situacij. Predvsem je zelo hiter za svojo velikost in tudi izkušen glede na svoja leta. Ima veliko znanja, bil je novinec leta in zato od njega veliko pričakujem, do novinca leta bom še bolj zahteven. Mislim, da je igral po 31 minut na tekmo in pričakovanja pred sezono so, da bo igral še več. To pomeni zanj še večjo obremenitev in to zahteva, da bo v vrhunski formi. Ko pride, mora biti v najboljšem izdanju, v življenjski formi," je o trener povedal o Dončiću.

Dončić je osvojil nagrado za novinca leta v ligi NBA, v povprečju je v svoji prvi sezoni dosegal po 21.2 točke, 7.8 skoka in 6.0 podaj v povprečju na tekmo.

"Kristaps je pripravljen, ni še igral lansko sezono, čeprav bi lahko, a nismo hoteli forsirati. Vem, da komaj čaka, da se začne in mislim, da bo velika okrepitev za nas. Je zelo dober strelec, ima kvalitete, skupaj z Dončićem je to dobra novica za nas," pa je trener dejal o Porzingisu.