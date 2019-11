Carlisle: Dončić me ne more več presenetiti. Je izjemen košarkar

Luka Dončić je bil že večkrat v tej sezoni po porazih njegove ekipe poklapan, še posebej takrat, ko mu v koš niso zleteli odločilni meti, zaradi česar se je posul s pepelom. "Njegove reakcije po tekmah kažejo na to, da se počuti močnega. To kaže na njegovo močno sposobnost vodenja ekipe," čustvenost in Lukove reakcije opisuje trener Mavsov. "S takimi izjavami ... Prevzemanje odgovornosti v takšnih trenutkih ni lahka stvar. To je občudovanja vredno," je navdušen 60-letni strokovnjak, ki je Teličke do naslova prvakov popeljal leta 2011. Je sicer eden redkih, ki mu je uspelo osvojiti ligo NBA v vlogi trenerja in košarkarja (leta 1986 z Bostonom).

Naši ameriški dopisnici je še zaupal, da je zadovoljen s tem, kako sta se Dončić in Porzingis ujela na parketu."Luka in Kristaps imata zelo dobro kemijo. Njuna igra se dobro dopolnjuje. Luka z žogo, KP pa se odkriva … Lahko išče žogo pod obročem, lahko postavlja blok, lahko se pomakne na trojko ... Dobro se bereta. In to je super. Gre za dva mlada fanta, ki imata pred seboj dolgo in svetlo skupno prihodnost," je bil jasen Carlisle.