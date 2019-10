Carlisle: Dončiću sem naložil le eno nalogo in izpolnil jo je 100%

Luka Dončić je imel zares "čarobno" prvo sezoni v najmočnejšem klubskem košarkarskem tekmovanju na svetu. Čeprav je bila njegova ekipa Dallas Mavericks zelo daleč od končnice, pa je 20-letni Ljubljančan navdušil na celi črti. Čestitke so deževale iz vseh koncev in krajev, navdušeni so bili tudi tekmeci iz drugih klubov, kot češnja na torto pa je prišla še lovoriko za najboljšega novinca leta. Ker se bodo od njega tudi v prihajajoči sezoni pričakovale in celo zahtevale nove čudežne predstave, se je nekdanji član naše zlate reprezentance zelo trudil v pripravljalnem obdobju, kar je tudi že opazil njegov trener Rick Carlislena uvodnih treningih. "Prosti meti so bili njegova večja pomanjkljivost, pravzaprav skorajda edina slabost v lanski sezoni. Prepričal me je, da jih je v domovini med poletnimi počitnicami vsakodnevno treniral in tudi ob povratku v Dallas smo temu segmentu posvetili največjo pozornost. Imel je le eno nalogo in izpolnil jo je 100%. Pokazal se je kot pravi profesionalec," je ameriškim novinarjem povedal trener Carlisle in spomnil prostor, da je Dončić v pretekli sezoni prostem metre izvajal točno 71.3 odstotno.