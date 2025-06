Carlisle: Huda poškodba Haliburtona nas je šokirala

Pred tem je Indiana po vrsti izločila Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers in New York Knicks, na poti do finala pa izgubila vsega štiri tekme. Na sedmi finalni je bila odločilna vrnitev iz slačilnic po polčasu, je omenil trener Indiane. "Na igrišče bi morali priti boljši v prvih petih minutah nadaljevanja. To nam ni uspelo. Ne spomnim se celotnega poteka, ampak mislim, da so postregli z nekaj izjemnimi potezami."

"Tretjo četrtino smo začeli počasi in to nas je ubilo. Vendar se nismo predali, v zadnji četrtini smo se do zadnjega borili, kljubovali odlični domači zasedbi," je še ekipo pohvalil Carlisle.