Carlisle: Luka najboljši novinec po LeBronu, Birdu, Magicu in Jordanu

"Luka je najboljši novinec, kar sem jih videl, po LeBronu Jamesu, Larryju Birdu, Magicu Johnsonu in Michaelu Jordanu," je s hvalnicami nadaljeval trener Dallasa Rick Carlisle. Za dobrim konjem se praši. In tudi za Dončićem se je letos. Ekspresno hitro je osvojil srca navijačev, ki so mu celo namenili tretje najvišje število glasov v glasovanju za All-Star tekmo. Sprva so mu laskali le soigralci, nato so mu na dušo pihalo tudi nasprotniki in drugi trenerji. Statistično gledano se je pridružil Oscarju Robertsonu (1960/61). Sta edina novinca, ki sta v povprečju na tekmo beležila po vsaj 20 točk, sedem skokov in šest podaj na tekmo.

PREBERITE ŠE: Dončić ekskluzivno: Prva je bila nekaj posebnega, komaj čakam na naslednjo

A tukaj se Luka ne bo smel zaustaviti, na kar je opozoril tudi Carlisle in izpostavil, da ga čaka morda zanj odločilno poletje, saj ga z novo sezono čaka nova vloga na parketu. "Gre za odgovorno vlogo, toda imam zelo veliko zaupanje v tega fanta," je opozoril trener Dallasa. "Toda to bo zahtevalo precej dela, to bo zanj zelo pomembno poletje, da se spravi v najboljšo formo svojega življenja in v položaj, da prevzame vodstvo franšize na parketu skupaj s Kristapsom Porzingisom," je bil jasen 59-letni strokovnjak.

DONČIĆ

Da ima Luka kljub izvrstnim številkam še precej rezerv, meni tudi generalni direktor in predsednik kluba Dallas Mavericks Donnie Nelson. "Luka je imel za seboj izvrstno prvo leto, toda zagotovo še ni končni izdelek," je posvaril Donnie Nelson. In kje vidi rezerve? "Zagotovo je obramba velik del tega. In mislim, da zdaj, ko se je poslovil Dirk, tudi vloga voditelja. Dončić ima žogo precej v rokah. Je naš krilni center in je naš organizator igre. In s tem položaj prihaja veliko odgovornosti." je pojasnil Nelson.

Vseh pet nagrad za novinca meseca na zahodu

Dončić je v krstni sezoni prejel tudi vseh pet nagrad za novinca meseca na zahodu in postal šele deseti novinec s tem dosežkom. Zadnji je bil Karl-Anthony Towns (2015/16). V ZDA je Luka pustil velik pečat. Tako je tudi Carlisle (v slogu Erika Spoelstre) že napovedal, da bo to poletje obiskal tako Slovenijo kot Latvijo (zaradi Porzingisa). V Slovenijo se vrača tudi vidno utrujeni Luka Dončić, kjer si bo skušal napolniti baterije."Odklopil se bom z vseh družbenih omrežij. Ne boste me našli,"se je pošalil Dončić.

PREBERITE ŠE: Dončić najboljši evropski novinec lige NBA vseh časov

Na to, ali je v prihodnji sezoni pripravljen prevzeti vlogo voditelja s strani Dirka Nowitzkega (upokojitev), pa je, tako ameriški novinar Brad Townsend, skomignil z rameni. "Ne bi rekel, da to pripada meni. Tukaj je precej igralcev, ki imajo veliko vlogo. Gre za našo franšizo. Kot sem že prej rekel, nas, mladih fantov," je bil v svojem, zdaj že značilnem slogu ponižen Dončić.