Carlisle ni dolgo čakal: bivši trener Dallasa prevzema Indiano Pacers

Rick Carlisle je pri Dallasu preživel 13 let, z Mavsi se je leta 2011 veselil premierne in za zdaj edine lovorike v ligi NBA. V vlogi trenerja je pri Mavsih zbral 555 zmag in 478 porazov. Odpoved je dal le dan po tem, ko je franšiza Mavsov, ki jo vodi poslovnež Mark Cuban , prekinila sodelovanje s predsednikom košarkarskih operacij Donniejem Nelsonom . Toda to ni bil razlog za odhod iz Dallasa, je ESPN-ju zaupal Carlisle. "Nikoli si ne želiš priti do točke, ko dobiš občutek, da nisi več dobrodošel, in preprosto sem začutil, da je to pravi čas za odhod," je Carlisle povedal v četrtkovem pogovoru. "Imam tako zelo veliko spoštovanja do lastnika Mavsov in do vseh ljudi tam in srečnež sem, ker sem lahko prišel do nove velike priložnosti," je še dodal Carlisle.

61-letnik je pristavil, da upa, da bo Mavse prevzel njegov nekdanji varovanec Jason Kidd. "Upam, da bo Jason Kidd naslednji trener Mavsov, saj imata Luka in on tako zelo veliko skupnih stvari kot igralca," je podobnosti in vzporednice vlekel Carlisle. "Mislim, da bi to bila izjemna situacija za Luko, in mislim, da bi to bila izjemna situacija za Jasona. Sem edini človek na planetu, ki je treniral oba ta fanta in ki pozna vse njune specifične košarkarske kakovosti," je še dodal Carlisle. "Zame bi to bil 'izjemen zakon', toda gre le za moje mnenje," je zaključil Carlisle.

Ta je v preteklosti že vodil zasedbo Pacersov, in sicer je to bilo v letih 2003–2007, v tem času pa je zbral 181 zmag in 174 porazov. "Z generalnim direktorjem Kevinom Pritchardom sva se podrobno pogovorila o zasedbi. Všeč mi je ta zasedba. Gre za ekipo talentiranih, nesebičnih fantov, ki znajo igrati trdo. Vedno je sicer mogoče, da pride do zamenjav pred sezono, toda mislim, da sva tako Kevin kot jaz zelo vzhičena, da dobiva zdravo zasedbo in vidiva, kako bi lahko izgledala ta ekipa," je ob prevzemu funkcije glavnega trenerja povedal Carlisle.